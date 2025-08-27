İstanbul'da 'Hastanede Haksız Kazanç' İddianamesi: MASAK Para Trafiğini Tespit Etti

Bakırköy'de 178 sayfalık iddianame: 11 sanık hakkında dava

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan 178 sayfalık iddianame, ameliyat gününü öne alma bahanesiyle hastalardan para talep ederek haksız kazanç elde ettikleri iddia edilen 11 sanığı konu alıyor. İddianamede 33 kişi müşteki, 2 kişi mağdur ve 11 kişi sanık sıfatıyla yer aldı.

Sanık M.M.'nin savunması

İddianamede örgüt elebaşı olduğu öne sürülen Prof. Dr. M.M.'nin ifadesine yer verildi. Üzerine atılı suçlamaları reddeden M.M., mecburi hizmetin ardından Yedikule Göğüs Hastalıkları Hastanesi Göğüs Cerrahisi biriminde çalışmaya başladığını belirtti. 2013'te alım satımla ilgili şef olduğundan dolayı ameliyatta kullanılan iki malzemenin toplam 700 liralik alımıyla ilgili emniyet ve savcılıkta ifade verdiğini anlattı.

M.M., iddianamede bazı sanıkları tanıdığını söyleyerek suç örgütü lideri olduğu, örgüt kurduğu veya yönettiği yönündeki iddiaları "kesinlikle yalan" olarak niteledi. Yedikule Hastanesi'nin yılda 4 bin akciğer ameliyatı yaptığını, bunun Türkiye'deki ameliyatların %25'ine tekabül ettiğini ve hastanedeki son model cihazların bağışlar sayesinde temin edildiğini savundu. M.M., hasta yakınlarının yaptığı bağışların usulsüz olmadığını ve gönüllü bağışlar sayesinde hastanenin hizmet kalitesinin yükseldiğini ifade etti.

Müşteki beyanı: Nurgül Kalaycı'nın şikayeti

Müşteki Nurgül Kalaycı, akciğer hastası olduğunu ve tedavi sürecinde Yedikule'de V.E. adındaki doktorun tavsiye edildiğini anlattı. Kalaycı, 26 veya 27 Ağustos 2024 tarihlerinde doktorun yanına gittiklerini, doktorun acilen ameliyat olması gerektiğini söylediğini belirtti. Hastanenin tadilatta olduğunu, ameliyathanenin hijyenik olmadığı ve normal sıra ile 3-4 ay beklenebileceği, ancak tadilattaki hastane için "bağış" yaparlarsa öne alınabilecekleri iddia edildiğini aktardı.

Kendilerinden 50 bin lira bağış yapılması halinde 10 gün içinde ameliyat edilebilecekleri teklifinin geldiğini belirten Kalaycı, bu teklifi kabul etmediğini ancak daha sonra 31 Ağustos 2024'te ameliyat edildiğini söyledi. Ameliyat ücretinin hocanın yönlendirmesiyle 250 bin liradan 200 bin liraya düşürüldüğünü; 130 bin lira tutarındaki ödemenin V.E. hocaya teslim edildiğini, kalan 70 bin lirayı ise kredi kartıyla ödediğini ifade etti.

MASAK raporu: Milyonluk para trafiği

İddianamede yer verilen MASAK raporuna göre, sanıklar arasındaki para transferleri tespit edildi. Raporda, örgüt elebaşı olduğu öne sürülen M.M. ile bazı sanıklar arasında toplam 1.855.967 lira giriş-çıkış; örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen V.E. ile kimi sanıklar arasında ise 14.462.599 lira para hareketi saptandığı bildirildi. Raporda ayrıca diğer sanıklar arasında da yoğun para trafiği tespit edildiği kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin örgütlü şekilde hareket ettiği, hasta veya yakınlarından temin edilen paraların M.M.'nin talimatı doğrultusunda örgüt yöneticileri ve üyeleri arasında elden ya da banka hesapları üzerinden hiyerarşik şekilde dağıtıldığı anlatıldı. M.M.'nin maddi menfaat sağlamak amacıyla sanık V.E.'yi sürekli şekilde kullandığı iddia edildi.

Usulsüz ödeme yöntemi ve aktarılan paralar

İddianamede, hastalardan usulsüz para alımının sanıklar O.B. ve O.Ö. üzerinden yapıldığı, örgütün deşifre olmaması için hasta ve yakınlarına hastane ortamında bağış yapılıyormuş gibi evrak düzenleyip imzalattığı belirtildi. Hastalara imzalanan evraktan herhangi bir örnek veya makbuz verilmediği, bağış evrakının sonrasında yırtıldığının kaydedildiği iddianamede yer aldı.

Ayrıca, sanık A.Ç.B.'nin IBAN numarasını hasta veya yakınlarına göndererek parayı ilk aşamada kendi hesabına almamakta, daha sonra paranın eşine Zeynur E.'nin hesabına aktarıldığı anlatıldı. İddianamede, doktorlar E.Ö. ve M.F.'nin Yedikule'de çalışmamalarına rağmen maddi çıkar sağlayabilecekleri hastaları bu hastanede çalışan örgüt yöneticilerine yönlendirip komisyon aldıkları belirtildi. Servis sorumlu hemşiresi A.A.'nın ise M.M.'nin talimatı doğrultusunda hastane içinde para topladığı kaydedildi.

Soruşturmanın tespitleri ve mağduriyet

İddianamede, soruşturma kapsamındaki doktorların uzman olmaları nedeniyle müracaat eden çok sayıda hasta arasından özellikle bağış yapabilecekleri düşündükleri kişileri seçtikleri, hastaların mağduriyetlerinden faydalanarak maddi menfaat sağladıkları, ameliyat sıralarını öne çekerek diğer hastaları mağdur ettikleri vurgulandı.

Müştekilerin ameliyat veya biyopsi gibi işlemlerinin zamanında yapılmayacağı endişesiyle kendilerini mecbur hissederek şüphelilere veya onların yönlendirdiği kişilere para vermek zorunda kaldıkları belirtildi.

Mahkemeye gönderildi

Hazırlanan iddianame, değerlendirilmek üzere gönderildiği Bakırköy 20. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.