İstanbul'da Hava Kirliliği: Göztepe Zirvede, Kumköy En Temiz Bölge

İstanbul'da bu akşam itibarıyla hava kirliliği verileri dikkat çekiyor. Şehrin farklı bölgelerinde yapılan ölçümlere göre, en yüksek hava kirliliği Göztepe'de, en düşük ise Kumköy'de kaydedildi.

11 Mart'tan itibaren etkili olması beklenen Kuzey Afrika kaynaklı çöl tozları, İstanbul'un hava kalitesini olumsuz etkiliyor. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı ile İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) tarafından gerçekleştirilen anlık hava kalitesi takibi, bu durumu daha net bir şekilde gözler önüne seriyor.

İstanbul'daki hava kirliliği, Ulusal Hava Kalite İzleme Ağı ve İBB Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı'nın Hava Kalitesi İzleme Merkezinden elde edilen verilerle sürekli izleniyor. Hava kalitesinin değerlendirilmesinde, 0-50 arası 'iyi', 51-100 arası 'orta', 101-150 arası 'hassas', 151-200 arası 'sağlıksız', 201-300 arası 'kötü' ve 301-500 arası 'tehlikeli' olarak sınıflandırılıyor.

Hava Kirliliği Verileri

18.00 itibarıyla alınan hava kalitesi verileri, Avrupa Yakası'ndaki bazı bölgelerde şöyle ölçülmüştür:

Kumköy - 6 (İyi)

Sultangazi 1 - 22 (İyi)

Sarıyer - 43 (İyi)

Arnavutköy - 48 (İyi)

Yenibosna - 49 (İyi)

Çatladıkapı - 55 (Orta)

Silivri MTHM - 55 (Orta)

Maslak - 55 (Orta)

... (devam eden diğer veriler)

Anadolu Yakası'nda Hava Kalitesi

Anadolu Yakası'ndaki hava kalitesi verileri ise şöyle:

Ümraniye - 34 (İyi)

Selimiye - 46 (İyi)

Sancaktepe - 52 (Orta)

Göztepe D-100 - 119 (Hassas)

... (devam eden diğer veriler)

Bölgeler arası hava kalitesi farklılıkları, İstanbul'da yaşayanların sağlığını etkilemeye devam ediyor ve bu durum, hava kirliliği ile mücadele konusunda daha fazla önlem alınmasını gerektiriyor.