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İstanbul'da Hava Kirliliği Yüzde 14 Artış Gösterdi

İstanbul'da 2023 yılının ilk 7 ayında hava kirliliği, bir önceki yıla göre yüzde 14 artış gösterdi. Uzmanlar toplu taşımanın önemine dikkat çekti.

Yayın Tarihi: 19.08.2024 11:08
Güncelleme Tarihi: 19.08.2024 11:10
İstanbul'da Hava Kirliliği Yüzde 14 Artış Gösterdi

İstanbul'da Hava Kirliliğinde Endişe Verici Artış

İstanbul'da hava kirliliği, bu yılın Ocak ayından Temmuz ayına kadar olan süreçte, geçen yıla kıyasla %14 oranında arttı. Hava kalitesini ölçen istasyonlardan elde edilen verilere göre, 2023 yılında havadaki azot dioksit miktarı ortalama 40,61 mikrogram/metreküp olarak kaydedildi.

Hava Kirliliğinin Nedenleri

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ)'nden Prof. Dr. Hüseyin Toros, hava kirliliğinin nedenlerini değerlendirirken, trafikteki araç sayısının artması, sanayi tesislerinden kaynaklanan emisyonlar ve ısınma kaynaklı kirleticilerin etkili olduğunu belirtti. Toros, "Trafik, İstanbul'da hava kirliliğinin en büyük sebeplerinden biri" dedi.

Toplu Taşımanın Önemi

Toros, toplu taşımanın artırılması gerektiğini vurgulayarak, "Araç sayısı arttıkça trafik sıkışıklığı da artıyor, bu da daha fazla emisyon ve atmosfer kirliliğine yol açıyor. Bu sorunun çözümü için toplu taşımanın daha fazla kullanılması gerekiyor" diye konuştu.

Küresel Sıcaklıklar ve Solunum Rahatsızlıkları

Prof. Dr. Toros, küresel ölçekte hava kirliliğinin insan sağlığı üzerindeki etkilerine de değindi. Hava kirliliğinin solunum ve kalp rahatsızlıklarına sebep olduğu, ayrıca atmosferdeki diğer kirleticilerin de arttığı kaydedildi.

Genel olarak, İstanbul'da hava kalitesinin iyileştirilmesi için daha fazla önlem alınması gerektiği ifade ediliyor. Uzmanlar, bu konuda herkesin sorumluluk alması gerektiğini belirtiyor.

İstanbul'da hava kirliliği, 1 Ocak-31 Temmuz tarihlerinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre...

İstanbul'da hava kirliliği, 1 Ocak-31 Temmuz tarihlerinde, bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 14 yükseldi. İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Uçak ve Uzay Bilimleri Fakültesi Meteoroloji Mühendisliği Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Hüseyin Toros, AA muhabirine açıklamalarda bulundu.

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