DOLAR
35,97 -0,03%
EURO
37,29 0,01%
ALTIN
3.345,3 0,27%
BITCOIN
3.433.307,66 -0,34%

İstanbul'da Hava Koşulları Nedeniyle Vapurlar İptal Edildi

İstanbul'da elverişsiz hava koşulları sebebiyle bazı vapur seferleri iptal edildi. Detaylar haberimizde.

Yayın Tarihi: 12.02.2025 07:04
Güncelleme Tarihi: 12.02.2025 07:04
İstanbul'da Hava Koşulları Nedeniyle Vapurlar İptal Edildi

İstanbul'da Vapur Seferleri İptal

İstanbul'da, Şehir Hatları tarafından yapılan açıklama ile bazı vapur seferlerinin elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İptal Olan Seferler

Duyuruya göre, 07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi, 07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi, Küçüksu-İstinye ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı gibi bazı seferler durduruldu. Ayrıca, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattında da sefer yapılmayacak.

Bu seferlerin ne zaman yeniden yapılacağına dair bir bilgilendirme, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak. İstanbul'da yolcuların bu iptallere karşı önlemler alması öneriliyor.

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
İstanbul'da Hava Koşulları Nedeniyle Vapurlar İptal Edildi
2
BM Genel Sekreteri Guterres'ten Yemen'deki WFP Çalışanının Ölümüne Kınama
3
IOC'den Cinsiyet Uygunluğu Açıklaması: Pasaport Belirleyici
4
Brezilya'da Süpermarkette Telefon Patladı: Kadın Yaralandı
5
Ürdün Dışişleri Bakanı Safedi: Gazze'nin Yeniden İnşasında Filistinlileri Yerinden Etmemek Önemli
6
Arjantin Patagonya'daki Orman Yangınları: 37 Bin Hektar Küle Döndü
7
Adana'da Motosikletle Kaçan Şüpheli Polisten Kaçamadı

PTT Kapınıza Parayı Getiriyor: 2025'te Elektrik Faturalarınıza Devlet Desteği!

2025'te Ramazan Pidesi ve Ekmeğine Zam Geldi!

İBB 1.532 Personel Alımı İlanı: Başvurular Başlıyor

THY Sevgililer Günü'ne Özel %40 İndirimli Uçuş Kampanyası Başlattı!

Devletten Gençlere 15.000 TL Maaş: İŞKUR Gençlik Programı Başlıyor!

Yeni Elektrik Düzenlemesinden Muaf Olacaklar Belli Oldu!

İşçilere Rekor Zam: En Düşük Maaş 42 Bin 800 TL

Malatya Belediyesi'nden Çalışanlara 46 Bin TL Maaş ve 6 Ayda Bir Zam Müjdesi

Yapı Kredi'den 6 Ay Sürecek Fatura Desteği Kampanyası!

İstanbul'da 1 Mart'ta 15.000 TL Kira Desteği Başlıyor

İstanbul'da Ücretsiz Otopark Dönemi: Halkbank ve İSPARK İş Birliği

Şubat Ayına Özel Faizsiz Kredi İmkanı! 200.000 TL Limite Dikkat!