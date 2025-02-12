İstanbul'da Hava Koşulları Nedeniyle Vapurlar İptal Edildi

İstanbul'da Vapur Seferleri İptal

İstanbul'da, Şehir Hatları tarafından yapılan açıklama ile bazı vapur seferlerinin elverişsiz hava koşulları nedeniyle iptal edildiği bildirildi.

İptal Olan Seferler

Duyuruya göre, 07.00 Beykoz-Eminönü Boğaz Hattı Seferi, 07.20 Rumelikavağı-Eminönü Hattı Seferi, Küçüksu-İstinye ve İstinye-Çubuklu Arabalı Vapur Hattı gibi bazı seferler durduruldu. Ayrıca, Aşiyan-Anadolu Hisarı-Küçüksu (Ring) hattında da sefer yapılmayacak.

Bu seferlerin ne zaman yeniden yapılacağına dair bir bilgilendirme, ikinci bir duyuruya kadar yapılmayacak. İstanbul'da yolcuların bu iptallere karşı önlemler alması öneriliyor.