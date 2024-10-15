İstanbul'da Hava Sıcaklığı Düşüyor

İstanbul'da Hava Sıcaklıkları Düşüyor

İstanbul ve çevresinde hava sıcaklıklarının perşembeden itibaren 4 ila 7 derece azalması öngörülüyor. Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamalara göre, sıcaklıklar mevsim normallerinin altına düşecek.

Soğuk Hava ve Yağış Beklentisi

Soğuk hava, kuvvetli kuzey rüzgârları ile birlikte gelecek hafta başına kadar etkisini sürdürecek. Bölgedeki yağışların da aralıklarla görüleceği ifade ediliyor.

Meteoroloji Uyarıyor

Yağış ve güçlü rüzgarlar nedeniyle ortaya çıkabilecek olumsuz durumlara karşı Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılacak tahminleri ve erken uyarıları takip etmek önemli. Bu hafta başına kadar beklenen sıcaklıklar ise aşağıda sıralanmıştır: