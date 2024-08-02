İstanbul'da Hayvan Barınağı Yöneticisi Tutuklandı

İstanbul'da Dolandırıcılık İddiası

Silivri'de bulunan bir hayvan barınağına sahip derneğin yöneticisi M.Y., dolandırıcılık iddialarıyla tutuklandı. Barınağa bırakılan hayvanların usulsüz satışına karıştığı öne sürülen M.Y., 30 Temmuz'da İl Emniyet Müdürlüğü’ne yapılan şikayet sonrası gözaltına alındı.

Şikayet ve Gözaltı Süreci

Bir kişi, "Silivri Canları 2. Hayat Melekleri" adlı derneğin yöneticisi M.Y.'nin, hayvanların bakımı için kendisiyle anlaştığını belirtti. Ancak, barınma hizmeti dışında çeşitli hesaplara büyük meblağlarda para gönderildiğini iddia etti.

Başka bir iddiaya göre, M.Y. bu paraların bir bölümünü nakit talep etmiş ve usulsüz işlemler yaparak zenginleşmiş olabilir. Soruşturma sonunda 1 Ağustos'ta düzenlenen operasyonda, M.Y. ile dernek görevlisi A.H. gözaltına alındı.

270 Bin Lira Ele Geçirildi

Dernek binasında yapılan aramada, kaydı olmayan 270 bin lira para bulundu. M.Y.'nin, barınağa bırakılan hayvanları para karşılığında satmakla suçlandığı tespit edildi.

Dolandırıcılık Faaliyetleri

İncelenen telefon mesajları, M.Y.'nin köpeklerin bakımını üstleneceğini söyleyerek birçok kişiden para topladığını doğruladı. Kayıt tutmadığı ve vatandaşları dolandırarak haksız kazanç sağladığı belirlendi.

Emniyet işlemlerinin ardından şüpheliler, Büyükçekmece Adalet Sarayı'na sevk edildi. M.Y. tutuklanırken, A.H. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.