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İstanbul'da Heniyye Suikastı Protesto Edildi

İstanbul'da düzenlenen yürüyüşle İsmail Heniyye'ye yönelik suikast protesto edildi. Sivil toplum kuruluşlarından katılım oldu.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 21:56
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 21:56
İstanbul'da Heniyye Suikastı Protesto Edildi

İstanbul'da Heniyye'ye Yönelik Suikast Protestosu

İstanbul'da insan hakları ve yardım kuruluşları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'ye yönelik suikastı protesto etmek amacıyla bir yürüyüş düzenledi. Yürüyüş, İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ve Gazze Dayanışma Platformu gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının katılımıyla gerçekleştirildi.

Toplanma ve Yürüyüş

Yürüyüş, Fatih Camisi avlusunda akşam namazının ardından başladı. Katılımcılar "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankart açtılar. Buradan hareket eden kalabalık, Türk ve Filistin bayrakları ile birlikte İsrail karşıtı sloganlar attı.

Güvenlik Önlemleri

Beyazıt Meydanı'na kadar devam eden yürüyüş sırasında, katılımcılar cep telefonlarının ışıklarını açarak suikasta olan tepkilerini gösterdiler. Yürüyüş boyunca polis, çevrede güvenlik tedbirleri aldı ve Fevzipaşa Caddesi trafiğe kapatıldı.

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