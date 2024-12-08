İstanbul'da 'Hilal'e Doğru Türkiye' Toplantısı: Birlik ve Kardeşlik Vurgusu

İstanbul'da 'Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları' Düzenlendi

MHP İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde düzenlenen "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" bölge istişare toplantısı, Bakırköy'deki bir otelde gerçekleştirildi. Toplantıya, Kocaeli ve Yalova'dan parti teşkilatları katıldı.

Celal Adan: 'Bizim Önerimiz Kardeşliktir'

TBMM Başkanvekili Celal Adan, toplantıda yaptığı konuşmada, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Türkiye’nin etrafındaki tehditler ve oyunlar karşısındaki vizyonuna dikkat çekerek, birisinin konfor alanını altüst ettiğini belirtti. “Türk milliyetçiliği, ülkesinin ve dünyanın meseleleri karşısında bir suskunluğun adresi değildir” diyen Adan, var olan her meseleye karşı çözüm üretecek iradeye sahip olduklarını vurguladı.

Adan, Türkiye'nin sıkıntılı dönemleri geride bıraktığını ifade ederek, cesur hamlelerle geleceğe yol alındığını söyledi. “Bizim önerimiz kardeşliktir. Terörün taleplerini, malum yapılarını lağvetmek, bir elinde silah, ötekinde siyaset olduğunu söyleyenlerin oyununu bozmaktır” diyerek terörün kökünü kazıma kararlılığını dile getirdi.

Kardeşlik Vurgusu ve Birlik Mesajı

MHP Genel Başkan Yardımcısı İzzet Ulvi Yönter de toplantıda yaptığı konuşmada, Türkiye’de 85 milyon kişinin kardeş, bir ve beraber olduğunu vurgulayarak, “Kürtler bizim canımızdır. Kürt kardeşlerimizle olan ilişkilerimizi bozmaya çalışanlara karşı birlik olmalıyız” ifadelerini kullandı.

Yöntem ayrıca Suriye’de yaşanan durumu örnek göstererek, “Sınırlarımızın hemen yanındaki tehditlere karşı milletimizin birliği çok önemli” dedi. Yöntem, Devlet Bahçeli’nin liderliğinde terörün yok edilmesi ve huzurlu bir Türkiye için tümkesin kararlılıkla mücadele edeceklerini ifade etti.

Geleceği Cumhur İttifakı İnşa Edecek

Yöntem, “Geleceği, Devlet Bahçeli ve Recep Tayyip Erdoğan inşa edecek” diyerek, MHP’deki birliğin önemine vurgu yaparak toplantıya katılanlara birlik mesajı verdi. “Biz birlikte olursak Suriye'deki senaryo ve benzeri durumlar Türkiye'de asla yaşanamaz” dedi.

Toplantıya; MHP Genel Başkan Yardımcıları Edip Semih Yalçın, Feti Yıldız, İsmail Faruk Aksu, parti MYK üyeleri, milletvekilleri ve belediye başkanları katıldı.

MHP İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" bölge istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan TBMM Başkanvekili Celal Adan, konuşma yaptı.

MHP İstanbul İl Başkanlığının ev sahipliğinde "Bir ve Birlikte Hilal'e Doğru Türkiye Toplantıları" bölge istişare toplantısı düzenlendi. Toplantıya katılan TBMM Başkanvekili Celal Adan, konuşma yaptı.