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İstanbul'da Hırsız Kardeşler Kaza Süsyü ile Para Çaldı

Fatih'te 250 bin doları çalan iki kardeş tutuklandı, detaylar ortaya çıktı.

Yayın Tarihi: 22.09.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 22.09.2024 16:04
İstanbul'da Hırsız Kardeşler Kaza Süsyü ile Para Çaldı

İstanbul'da Hırsızlık Olayı: İki Kardeş Tutuklandı

İstanbul'un Fatih ilçesinde, Kapalıçarşıdan aldıkları 250 bin doları iş yerine götürürken kaza kılıfı uydurarak çalan iki kardeş polis tarafından yakalandı.

Kaza Süsyü Verilen Hırsızlık Olayı

17 Ağustos'ta yaşanan olayda, H.B.K. isimli şahıs, Kapalıçarşıdaki bir döviz bürosundan aldığı parayı Zeytinburnu'ndaki bir tekstil firmasına götürme yolundayken Adnan Menderes Bulvarı'nda kaza yaptığını iddia etti.

Polis Soruşturması ve Kamera Kayıtları

H.B.K., kaza sonrası bilinç kaybı yaşadığını ve ambulansla hastaneye kaldırıldığını belirtti. Fakat, şüphelenen polis ekipleri kamera kayıtlarını incelediğinde H.B.K.'nın tuvalette kardeşi S.K. ile buluştuğunu tespit etti. S.K.'nin tuvaletten çıktığında bel kısmında kabarıklıklar tespit edildi.

Suçun İtirafı ve Kardeşlerin Yakalanması

Esenler'de gözaltına alınan H.B.K., suçunu itiraf etti. İfadesinde, kazayı kaza süsü vererek kardeşi S.K. ile birlikte planladıklarını itiraf etti. Paranın bir kısmını harcadığını, kalan kısmının ise S.K.'de olduğunu belirtti.

Samsun'da Yakalanma

S.K., yeri tespit edilerek Samsun İl Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen bir operasyonla 210 bin dolarla evinde yakalandı. Emniyette tamamlanan işlemlerin ardından iki kardeş, adli mercilerce tutuklandı.

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