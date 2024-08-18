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İstanbul'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı ve Tutuklandı

İstanbul'da iki ilçede hırsızlık yapan bir şüpheli yakalanarak tutuklandı.

Yayın Tarihi: 18.08.2024 12:03
Güncelleme Tarihi: 18.08.2024 12:03
İstanbul'da Hırsızlık Zanlısı Yakalandı ve Tutuklandı

İstanbul'da Hırsızlık Olayları ve Tutuklama

İstanbul'un çeşitli bölgelerinde gerçekleştirilen hırsızlık vakaları sonrası, bir zanlı yakalanarak tutuklandı.

Olay Detayları

Şişli Eskişehir ve Beyoğlu Yenişehir mahallelerinde 6 ve 14 Ağustos tarihlerinde gerçekleşen hırsızlıklar, dizüstü bilgisayar, cep telefonu, tablet, kulaklık ve cüzdan gibi değerli eşyaların çalınmasına neden oldu. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yaşanan olaylarla ilgili hızlı bir şekilde harekete geçti.

Polisin Çalışmaları ve Yakalama

Polis takımları, ikametlerin çevresindeki güvenlik kameralarını inceleyerek şüphelinin belirlenmesi için çalışma başlattı. İncelemeler sonucunda tespit edilen şüpheli M.K, Beyoğlu Kaptanpaşa Mahallesi'nde yakalandı.

Sorgulama ve Tutuklama Süreci

Yapılan sorgulamalarda, M.K'nin daha önce hırsızlık suçundan arandığı ve 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezasının bulunduğu belirlendi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.K, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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