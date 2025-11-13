İstanbul'da Hız Limiti Güncellemesi: D100 90 km'ye Çıktı

UKOME kararıyla Avrupa Yakası'nda 57, Anadolu Yakası'nda 27 güzergâhın hız limitleri güncellendi; D100 Büyükçekmece-TÜYAP ile Altunizade arası 90 km oldu.

Yayın Tarihi: 13.11.2025 15:45
Güncelleme Tarihi: 13.11.2025 15:45
UKOME kararıyla Avrupa Yakası'nda 57, Anadolu Yakası'nda 27 güzergâh güncellendi

İstanbul'da önemli ulaşım noktalarında hız limitlerinde kapsamlı değişiklikler yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Ulaşım Koordinasyon Merkezi (UKOME) tarafından alınan kararlar, kent genelinde birçok ana arterde yeni hız sınırlarını belirledi.

2025/7 sayılı UKOME kasım ayı toplantısı bugün Feshane'de bulunan Art İstanbul Toplantı Salonu'nda gerçekleştirildi. Toplantının başkanlığını Genel Sekreter Yardımcısı Doç. Dr. Pelin Alpkökin yaptı. Toplantıda alınan kararla Avrupa Yakası'nda 57, Anadolu Yakası'nda ise 27 güzergâhın hız sınırları güncellendi.

Yeni hız limitlerinin belirlendiği noktalar

D100 Karayolunda, Büyükçekmece TÜYAP ile Altunizade Köprülü Kavşağı arasında saatte 80 km olan hız limiti 90 km olarak yükseltildi.

Beşiktaş Barbaros Bulvarı için maksimum hız limiti saatte 70 km olarak değiştirildi.

Hasdal-Okmeydanı Bağlantı Yolunun yeni hız limiti saatte 90 km olarak belirlendi.

O-3 TEM Ayrımı - Basın Ekspress Yolundaki yeni limit saatte 100 km oldu.

4. Levent - TEM Bağlantı Yolu için yeni hız sınırı saatte 90 km olarak güncellendi.

O3 Tem Ayrımı - Basın Ekspress yolu (Mahmutbey Batı Kavşağı - Atatürk Havaalanı Kavşağı - Havaalanı Caddesi) için hız limiti saatte 110 kmye çıkarıldı.

D100 Harem - Tuzla arası saatte 90 km olarak belirlendi.

Söğütlüçeşme Köprülü Kavşağı - Uzunçayır Köprülü Kavşağı arası saatte 90 kmye yükseltildi.

Bolluca - İhsaniye Yolu, Tantavi, Vecdi Diker ve Halit Ulukurt Tüneli için hız limiti saatte 90 km olarak güncellendi.

Kağıthane Anadolu Caddesinin hızı saatte 50 kmden 70 kmye çıkarıldı.

Arnavutköy - Habipler Yolu (Sultangazi - Fenertepe Arası), Hal Otogar Bağlantı Yolu ve Haramidere Bağlantı Yolu için yeni hız limiti saatte 90 km olarak belirlendi.

UKOME kararlarıyla yapılan bu güncellemeler, şehir içi trafik akışını ve güvenliğini etkileyebilecek önemli düzenlemeler olarak öne çıkıyor. Sürücülerin yeni sınırları dikkate alması ve işaretlemelere uyması bekleniyor.

