İstanbul'da 'Huzur İstanbul' Uygulaması: 1147 Gözaltı, 544 Aranan Şüpheli

İstanbul'da düzenlenen 'Huzur İstanbul' uygulamasında 366 bin 804 GBT sorgulandı; aralarında 544 aranan şüpheli olmak üzere 1147 kişi gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 27.09.2025 10:59
Güncelleme Tarihi: 27.09.2025 10:59
İstanbul'da 'Huzur İstanbul' uygulaması sonuçlandı: 1147 gözaltı

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde dün gerçekleştirilen 'Huzur İstanbul' uygulamasında, aralarında çeşitli suçlardan aranan 544 şüphelinin de bulunduğu 1147 kişi gözaltına alındı. Uygulama geniş kapsamlı denetimlerle iki aşamada yürütüldü.

Uygulamanın aşamaları ve kadro

İlk aşama 20.00-22.00 saatlerinde, 209 noktada 1432 personelin katılımıyla sabit yol uygulaması şeklinde gerçekleştirildi. Operasyona bir polis helikopteri ile Deniz Limanı Şube Müdürlüğüne bağlı 5 bot da destek verdi.

İkinci aşamada ise 22.00-23.59 saatleri arasında umuma açık yerlere yönelik denetimler yapıldı. Bu aşamada 1323 personel görev aldı.

Kontrollerde yakalananlar ve ele geçirilenler

Uygulama kapsamında 366 bin 804 kişinin Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldı. Denetimler sonucu aralarında çeşitli suçlardan aranan 544 şüphelinin de bulunduğu 1147 kişi gözaltına alındı.

Ele geçirilenler arasında 23 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, makineli tabanca, 8 kurusıkı tabanca, 69 fişek, 1578 gram uyuşturucu madde, 25 uyuşturucu hap ile uyuşturucudan elde edildiği değerlendirilen 4 bin 550 lira bulundu.

İşyeri ve trafik denetimleri

Ekiplerce 492 umuma açık iş yeri denetlenirken, bir iş yerine işlem uygulandı.

Trafik denetimlerinde 43 bin 335 araç ile 867 motosiklet kontrol edildi. Bu kontrollerde 2 bin 432 araç ve motosiklet ile 11 sürücüye işlem yapılırken, 1 araç trafikten men edildi.

Denetimlerde toplam 978 bin 353 lira trafik cezası kesildi.

