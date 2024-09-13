İstanbul'da Huzur Uygulaması: 450 Şüpheli Gözaltında

İstanbul'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

İstanbul'da, İl Emniyet Müdürlüğü tarafından gerçekleştirilen asayiş uygulaması sonucunda, farklı suçlardan aranan toplam 450 şüpheli yakalandı. Uygulamanın detayları hakkında bilgi veren yetkililer, operasyonun büyük bir titizlikle yürütüldüğünü belirtti.

Ayrıntılı Denetimler ve Gözaltılar

Uygulama, dün akşam saat 20:00 ile 22:00 arasında 221 farklı noktada ve toplam 1590 personel katılımıyla gerçekleştirildi. Devamında ise 22:00-23:59 saatleri arasında umuma açık mekanlarda denetimler yapıldı. Denetlemelerde toplam 274 bin 52 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldığı belirtildi.

Gözaltı ve Ceza İhlalleri

Denetimlerde toplam 479 kişi gözaltına alınırken, 214 yoklama kaçağı da yakalandı. Ayrıca, farklı suçlardan aranan 450 kişinin yakalanması önemli bir gelişme olarak kaydedildi. 471 umuma açık yerin denetlendiği uygulama kapsamında, 27 kişiye idari işlem yapılarak toplamda 102 bin 438 lira ceza kesildi.

Trafik Denetimleri ve Silah Ele Geçirimi

İstanbul genelinde düzenlenen uygulamada, 46 bin 943 araç ile 3 bin 763 motosiklet kontrol edildi. Bu denetimlerde 2 bin 244 araç ve motosiklet ile 127 sürücü hakkında işlem yapıldı. 9 aracın trafikten men edildiği belirtilirken, toplamda 2 milyon 529 bin 768 lira trafik cezası uygulandı.

Yakalanan Suç Unsurları

Uygulama sırasında, 51 ruhsatsız tabanca ve tüfek, 14 kurusıkı tabanca, 132 fişek ile çeşitli uyuşturucu maddeler ve bu maddelerin ticaretinden elde edildiği değerlendirilen paralara da el konuldu. Denetimler, polis helikopteri ve Deniz Limanı Şube Müdürlüğü botlarıyla da desteklendi.

İstanbul Emniyeti, halkın güvenliğini artırmak amacıyla bu tür denetimlerin devam edeceğini açıkladı.