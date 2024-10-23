İstanbul'da Huzur Uygulaması: 513 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Yapılan Huzur Uygulamasında Yakalamalar

İstanbul'da gerçekleştirilen Huzur İstanbul Uygulaması kapsamında, aranan 513 kişi ile 235 yoklama kaçağı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, bu operasyonun detaylarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Denetimlere Katılan Personel ve Ekipmanlar

Uygulamaya, 219 noktada 2574 personel, bir polis helikopteri ve iki Deniz Limanı Şube botu katıldı. Denetim sırasında 285.487 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığı belirtildi.

Silahlar ve Uyuşturucular Ele Geçirildi

Yapılan denetimlerde 109 ruhsatsız tabanca, 605 kurusıkı tabanca ve 348 fişek muhafaza altına alındı. Ayrıca, 2 kilo 139 gram uyuşturucu madde ve 112 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonda, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1154 lira, 1405 dolar ve 105 avro bulunmuştur.

Araç ve Motosiklet Denetimleri

Denetimlerde 45.011 araç ve 3.227 motosiklet kontrol edildi. 2.369 araç ve motosiklet ile 81 sürücüye işlem yapıldı. Toplamda 7 araç trafikten men edilirken, 2.615.927 lira para cezası kesildi.

Umuma Açık Yerler Üzerine Denetimler

Operasyon kapsamında, 474 umuma açık yer denetlendi ve 4 iş yerine ile 81 kişiye idari işlem uygulandı.