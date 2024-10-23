DOLAR
34,26 -0,01%
EURO
36,95 0,14%
ALTIN
3.030,28 -0,2%
BITCOIN
2.276.852,8 1,61%

İstanbul'da Huzur Uygulaması: 513 Zanlı Yakalandı

İstanbul'daki asayiş uygulamasında 513 aranan zanlı ve 235 yoklama kaçağı yakalandı.

Yayın Tarihi: 23.10.2024 12:42
Güncelleme Tarihi: 23.10.2024 12:42
İstanbul'da Huzur Uygulaması: 513 Zanlı Yakalandı

İstanbul'da Yapılan Huzur Uygulamasında Yakalamalar

İstanbul'da gerçekleştirilen Huzur İstanbul Uygulaması kapsamında, aranan 513 kişi ile 235 yoklama kaçağı gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü, bu operasyonun detaylarını sosyal medya üzerinden paylaştı.

Denetimlere Katılan Personel ve Ekipmanlar

Uygulamaya, 219 noktada 2574 personel, bir polis helikopteri ve iki Deniz Limanı Şube botu katıldı. Denetim sırasında 285.487 kişiye Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgulaması yapıldığı belirtildi.

Silahlar ve Uyuşturucular Ele Geçirildi

Yapılan denetimlerde 109 ruhsatsız tabanca, 605 kurusıkı tabanca ve 348 fişek muhafaza altına alındı. Ayrıca, 2 kilo 139 gram uyuşturucu madde ve 112 uyuşturucu hap ele geçirildi. Bu operasyonda, uyuşturucu ticaretinden elde edilen 1154 lira, 1405 dolar ve 105 avro bulunmuştur.

Araç ve Motosiklet Denetimleri

Denetimlerde 45.011 araç ve 3.227 motosiklet kontrol edildi. 2.369 araç ve motosiklet ile 81 sürücüye işlem yapıldı. Toplamda 7 araç trafikten men edilirken, 2.615.927 lira para cezası kesildi.

Umuma Açık Yerler Üzerine Denetimler

Operasyon kapsamında, 474 umuma açık yer denetlendi ve 4 iş yerine ile 81 kişiye idari işlem uygulandı.

İLGİLİ HABERLER

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kenya'dan Somali'ye Destek Mesajı
2
Fransa'da Çiftçi Sendikalarından Eylem Tehdidi
3
Amasra Maden Patlamasına İlişkin Üçüncü Bilirkişi Raportu Mahkemeye Sunuldu
4
Eskişehirli Arıcı Hakkı İşçi'nin Yüksek Kaliteli Bal Üretimi
5
Filistin Yönetimi: İki Devletli Çözüm İçin Uluslararası Destek
6
Abercrombie & Fitch'in Eski CEO'suna Cinsel Sömürü Suçlaması
7
Türkiye ve Özbekistan Ortak Sağlık Projeleri Başlatıyor

Çifte tazminat imkanı doğdu! Emekliyi ayaklandıracak açıklama

Emekli ve memur maaş zammı kuruşu kuruşuna ortaya çıkıyor! Zam ilk defa açıklandı

Patronlar çıldırdı! Asgari ücret zammı çıkmaza giriyor

Bankadan çift katlı indirim kampanyası! Çifter çifter iade edilecek

Emeklilere taze destek! Yılda 20.000 TL ödenecek

TOKİ'den büyük satış! 30 Ekim'e kadar 35 ilde taşınmazlar alıcılarını bekliyor

33 kamu kuruluşunda memur olmak isteyenleri sıraya dizecek açıklama! Binlerce personel alınacak

Asgari ücret ve emeklilikte yeni dönemi başlatacak açıklama geldi!

Dolar sırasıyla 35- 36- 37 olacak! Uzman isim tarih vererek uyardı

Faiz indirimi müjdesi geldi! 20 ila 25 baz puan düşüş açıklandı

Toprak fiyatına konut kampanyası! İki aşamada bedavadan biraz pahalı konutlar için başvurular başladı

Deha dizisinde gözden kaçan o detay izleyici sayısını sıfırlatacak