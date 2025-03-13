İstanbul'da Huzur Uygulaması: Asayiş Denetimleri Arttı

İstanbul'da polis, Huzur İstanbul Uygulaması kapsamında asayiş denetimleri yaptı. Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy’de birçok noktada uygulama gerçekleştirildi.

Yayın Tarihi: 13.03.2025 21:27
Güncelleme Tarihi: 13.03.2025 23:28
İstanbul'da Huzur Uygulaması: Asayiş Denetimleri Arttı

İstanbul'da polisi, Huzur İstanbul Uygulaması adı altında geniş bir asayiş denetimi gerçekleştirdi. İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün koordinasyonunda düzenlenen bu uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Güvenlik Büro, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri katıldı.

Denetimlerin odak noktaları arasında Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy yer aldı. Özellikle Taksim Meydanı'nda durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücü ve yolcular üzerinde Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolleri de gerçekleştirildi.

Uygulama, vatandaşların güvenliğini artırmayı ve olası suçların önüne geçmeyi amaçlıyor. Polis ekipleri, İstanbul genelinde asayişin sağlanması için yoğun bir çaba içerisindeler.

Polis ekiplerince kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" yapıldı. İstanbul Emniyet...

Polis ekiplerince kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinesindeki uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Güvenlik Büro, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Polis ekipleri, başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

Polis ekiplerince kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" yapıldı. İstanbul Emniyet...

Polis ekiplerince kentin birçok noktasında "Huzur İstanbul Uygulaması" yapıldı. İstanbul Emniyet Müdürlüğünün koordinesindeki uygulamaya, ilçe emniyet müdürlükleri, Asayiş Şube, Güvenlik Büro, Özel Harekat ve Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri de katıldı. Polis ekipleri, başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere il genelinde asayiş uygulaması gerçekleştirdi.

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