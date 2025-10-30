İstanbul'da 'Huzur' Uygulaması: Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy'de Denetim

İstanbul'da 'Huzur' Uygulaması

Kent genelinde asayiş denetimleri

İstanbul'da polis ekipleri, kent genelinde asayişi sağlamak amacıyla 'huzur' uygulaması gerçekleştirdi.

Fatih, Beyoğlu ve Kadıköy başta olmak üzere birçok ilçede düzenlenen uygulamaya, ilçe emniyet müdürlüklerinin yanı sıra Asayiş, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele ve Deniz Limanı şube müdürlüklerine bağlı ekipler katıldı.

Uygulama noktalarında durdurulan araçlarda arama yapılırken, sürücü ve yolcuların kimlik kontrolü gerçekleştirildi.

Millet Caddesi'nde gerçekleştirilen uygulamada durdurulan araçlardaki sürücü ve yolcuların Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolü yapıldı.

Denetimlere polis helikopteri ile dedektör köpekler de destek verdi.

