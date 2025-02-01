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İstanbul'da Huzur Uygulaması: Polis Ekiplerinden Geniş Kapsamlı Denetim

İstanbul'da polis tarafından gerçekleştirilen huzur uygulamasında gözaltı ve kimlik kontrolleri yapıldı.

Yayın Tarihi: 01.02.2025 00:11
Güncelleme Tarihi: 01.02.2025 00:12
İstanbul'da Huzur Uygulaması: Polis Ekiplerinden Geniş Kapsamlı Denetim

İstanbul'da Huzur Uygulaması Gerçekleştirildi

İstanbul genelinde, polisin düzenlediği "huzur" uygulaması, şehrin güvenliğini artırmak amacıyla gerçekleştirildi. Uygulama, başta Beyoğlu, Fatih ve Kadıköy olmak üzere pek çok ilçede yapıldı.

Detaylı Denetimler ve Katılımcılar

İlçe emniyet müdürlükleri, Özel Harekat, Narkotik Suçlarla Mücadele, Güvenlik ve Trafik Denetleme şube müdürlüklerinden gelen polis ekipleri, uygulamaya katıldı. Özellikle Taksim Meydanı’ndaki uygulama noktasında durdurulan araçlar üzerinde detaylı aramalar yapıldı. Sürücü ve yolcuların kimlik bilgileri titizlikle kontrol edildi.

Güvenlik ve Huzur İçin Adımlar

Bu tür uygulamaların, şehirdeki güvenlik seviyesini yükseltmek ve halkın huzurunu sağlamak için önemli olduğu vurgulanıyor.

İstanbul'da polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Taksim Meydanı'ndaki uygulama...

İstanbul'da polis ekiplerince "huzur" uygulaması gerçekleştirildi. Taksim Meydanı'ndaki uygulama noktasında durdurulan araçlar detaylı aranırken, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

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