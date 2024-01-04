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Istanbul'da içinde öğrencilerin bulunduğu servis kaçırıldı

Istanbul'da içinde öğrencilerin bulunduğu servis kaçırıldı Kadıköy’de servis kaçıran şüpheli, 10 öğrenci ve hostesi bırakıp kaçtı. Aracı Pendik’te bırakan zanlının kimliği henüz belirlenemedi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışıyor.