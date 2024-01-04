Istanbul'da içinde öğrencilerin bulunduğu servis kaçırıldı
Kadıköy’de servis kaçıran şüpheli, 10 öğrenci ve hostesi bırakıp kaçtı. Aracı Pendik’te bırakan zanlının kimliği henüz belirlenemedi. Polis, kaçan şüpheliyi yakalamak için çalışıyor.
Kadıköy’de servis kaçırma paniği yaşandı. Sabah saatlerinde Tuzla’dan ilkokul öğrencilerini alan servis aracı, ışıklarda beklerken bir kişinin saldırısına uğradı. Şoförü arka lastiğin patladığına inandıran kişi, servisi ele geçirdi.
Öğrencilerin sağlıklarında bir sorun olmadığı açıklandı.
Polis, ihbarı alır almaz olayla ilgili soruşturma başlattı. Zanlının kaçtığı servis aracı Pendik’te terk bırakılmış olarak bulundu.
Polis, yürüyerek kaçan zanlının peşine düştü.