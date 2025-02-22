İstanbul'da İçme Suyu Kayıp ve Kaçak Oranı Yüzde 18,63'e Düştü

İSKİ'den Önemli Başarı

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), yaptığı yatırımlar sayesinde şehrin içme suyu kayıp ve kaçak oranını 2024 yılı sonu itibarıyla yüzde 18,63'e düşürdüğünü açıkladı.

Yatırımların Etkisi

Açıklamada, kentteki içme suyu altyapısının iyileştirilmesi adına dijitalleşme, basınç yönetiminin optimize edilmesi ve erken müdahale sistemlerinin geliştirilmesi gibi çeşitli çalışmalar gerçekleştirildiği belirtildi. Bu çalışmalar, su kayıplarının nedenlerini belirlemek için 18 bin 500 kilometre içme suyu hattının hidrolik modellemesi ile desteklendi.

İzleme ve Yönetim Çabaları

İSKİ tarafından yapılan açıklamada, şebeke hatlarının bölgesel olarak izlenebilir hale gelmesini sağlamak için 420 İzole Alt Bölge (DMA) montajı gerçekleştirildiği ve SCADA sistemi ile entegrasyonun yapıldığı vurgulandı. Ayrıca, 450 noktada kritik basınç ölçümü ve 200 noktada basınç yönetimi uygulamaları ile olası arızaların önceden tespit edilmesi sağlandı.

Başarı Oranı

30 bin kilometre içme suyu hattının akustik yöntemlerle incelenmesi sonucunda yaklaşık 8 bin arıza tespit edilerek onarıldı. İSKİ, 2019 yılında yüzde 22,31 olan kayıp ve kaçak oranını düşürmeyi başardığını duyurdu.

Gelecek Hedefleri

İSKİ Genel Müdürü Şafak Başa, su kaybının azaltılması ve su kaynaklarının korunması adına çalışmaların devam edeceğini belirtti. Başa, “Son 5 yılda yaptığımız çalışmalar sayesinde 150 milyon metreküp su kaybının önüne geçtik. Bu, İstanbul'un 50 günlük su ihtiyacına denk” diyerek, bu yılki hedeflerinin kayıp ve kaçak oranını yüzde 15 seviyesine çekmek olduğunu ifade etti.