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İstanbul'da İETT Otobüsünde Yumruklu Kavga Anları Kameraya Yansıdı

İstanbul'da bir İETT otobüsünde yolcu ile şoför arasında yumruklu kavga anları cep telefonu ile kaydedildi.

Yayın Tarihi: 27.11.2024 12:15
Güncelleme Tarihi: 27.11.2024 12:15
İstanbul'da İETT Otobüsünde Yumruklu Kavga Anları Kameraya Yansıdı

İstanbul'da İETT Otobüsünde Kavga!

İstanbul'da bir İETT otobüsünde yolcu ile şoför arasında yaşanan yumruklu kavga, başka bir yolcu tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kavga Anları nasıl başladı?

Kadıköy'den Beykoz'a gitmekte olan otobüste, bir yolcu diğer yolcularla aracın arka kısmına doğru ilerlemediği için tartışmaya girdi. Otobüsün dolu olduğu gerekçesiyle ilerleyemediklerini belirten diğer yolcularla çatışmaya giren bu kişi, küfürlü ifadeler kullanmaya başladı.

Olay büyüdükçe, İETT şoförü de müdahale etti. Yolcunun şoföre küfür etmesi sonrasında birden ortalık karıştı ve bu durum yumruklu kavgaya dönüştü. Çıkan gerginlik sonucunda, kavga eden yolcu otobüsten indirildi.

Yaşanan bu olay, başka bir yolcu tarafından cep telefonuyla kaydedildi ve sosyal medyada hızlıca yayıldı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

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