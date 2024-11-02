İstanbul'da III. Uluslararası Montessori Zirvesi Gerçekleştirildi

İstanbul'da Eğitimde Yeni Yaklaşımlar Üzerine Zirve

Bu yıl "Değişen Dünyada Montessori: Yenilikçi, İlham Veren, Etkileyici" temasıyla gerçekleştirilen III. Uluslararası Montessori Zirvesi, Palet Okulları Çamlıca Kampüsü'nde başladı. Zirveye Yeni Türkiye Eğitim Vakfı (YETEV) Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan katıldı.

Eğitim Standartlarında Yenilik Arayışı

Erdoğan, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'deki mevcut eğitim standartlarının 21. yüzyılda bazı zorluklarla karşı karşıya olduğunu, insanın karmaşıklığına uygun yeni çözümler arandığını belirtti. Montessori eğitiminin, tüm çocukların tek tip eğitimle yetiştirilemeyeceğini vurguladığını ifade etti.

Öğretmenlerin Rolü ve Eğitim Pedagojisi

Başarılı bir Montessori sınıfının merkezinde öğretmenin bulunduğunu ifade eden Erdoğan, öğretmenlerin donanımlı ve güvenli hale gelmesi için gerekli desteklerin sağlandığını belirtti. YETEV'in uluslararası standartlarda öğretmen eğitimi sunma hedefi adına önemli adımlar attığını vurguladı.

Öğrencilerin Mutluluğu ve Eğitim Modelleri

İstanbul İl Milli Eğitim Müdürü Murat Mücahit Yentür de zirvede yaptığı konuşmada, eğitimde mutluluğun önemi üzerinde durarak, çocukların akademik açıdan değil, hayatta mutlu bireyler olmalarının daha kıymetli olduğunu söyledi. Yaklaşık 3 milyon öğrencinin bulunduğu İstanbul'da, 230 bin öğrencinin resmi ve özel okullarda okul öncesi eğitim aldığını vurguladı.

Montessori Eğitim Modelinin Gelişimi

Zirvenin ilerleyen bölümlerinde Palet Montessori Akademisi MATEPP ile yapılan iş birlikleri ve düzenlenen zengin atölyeler ile etkinliğin içeriği hakkında önemli bilgiler verildi. YETEV Okulları Genel Müdürü Hayati Oktay, bu yıl zirveye geniş bir katılım olduğunu ifade ederken, Boğaziçi Üniversitesi ile imzalanan anlaşmalarla Montessori alanında eğitim fırsatlarının artırılacağını belirtti.

Uluslararası Eğitimcilerle İş Birliği

Zirve boyunca, araştırmacı ve Montessori eğitmeni Dr. Paul Epstein tarafından yapılan "Bir Montessori Yaşam Tarzı: Belirsizlik Çağında Çocukları ve Kendimizi Eğitmek" başlıklı konferans, katılımcılar tarafından ilgiyle takip edildi. Konferansın ardından Bilal Erdoğan, Epstein'e plaket takdim etti.

Montessori Pedagojisinin Geleceği

Erdoğan sözlerini, Montessori pedagojisinin insan doğasına en uygun eğitim yöntemlerinden biri olduğunu belirterek tamamladı. Eğitimdeki farklı yaklaşımların anlayışının önemini vurgulayan Erdoğan, gelecekte de bu pedagojinin Türkiye'de daha etkin bir şekilde yayılması için çaba göstermeye devam edeceklerini ifade etti.

Palet Montessori Akademisi MATEPP tarafından bu yıl "Değişen Dünyada Montessori: Yenilikçi, İlham Veren, Etkileyici" temasıyla gerçekleştirilen III. Uluslararası Montessori Zirvesi Palet Okulları Çamlıca Kampüsü'nde başladı. YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, programa katılarak konuşma yaptı.

Palet Montessori Akademisi MATEPP tarafından bu yıl "Değişen Dünyada Montessori: Yenilikçi, İlham Veren, Etkileyici" temasıyla gerçekleştirilen III. Uluslararası Montessori Zirvesi Palet Okulları Çamlıca Kampüsü'nde başladı. YETEV Mütevelli Heyeti Başkanı Bilal Erdoğan, programa katılarak konuşma yaptı.