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İstanbul'da İki Katil Sonrası İntihar: Semih Çelik'in Cenazesi Defnedildi

İstanbul'da cinayet sonrası intihar eden Semih Çelik'in cenazesi, ailesinin katılımıyla Kilyos mezarlığında toprağa verildi.

Yayın Tarihi: 05.10.2024 18:40
Güncelleme Tarihi: 05.10.2024 18:40
İstanbul'da İki Katil Sonrası İntihar: Semih Çelik'in Cenazesi Defnedildi

Semih Çelik'in Cenazesi Toprağa Verildi

İstanbul'da iki kadını öldürdükten sonra intihar eden Semih Çelik'in cenazesi, Kilyos Mezarlığında defnedildi.

İlk Olayın Ardındaki İkili Cinayet

Fatih'te meydana gelen olayda, Çelik önce Ayşenur Halil ve İkbal Uzuner adlı iki kadını öldürdü. Olaydan sonra Edirnekapı'da bulunan surlardan atlayarak intihar ettiği bildirildi.

Aile İle Sade Bir Tören

Cenaze namazı, aile üyelerinin katılımıyla gerçekleştirildi. Semih Çelik'in mezarında isminin yer almadığı dikkat çekti.

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