İstanbul'da İki Suç Örgütüne Yönelik Operasyonda 24 Şüpheli Tutuklandı

24 Şüpheli Tutuklandı

İstanbul'da, aralarında husumet bulunan iki suç örgütüne yönelik gerçekleştirilen "Kuyu-23 Operasyonu" sonucunda 29 şüpheliden 24'ü tutuklandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü, 27 Ağustos'ta Bahçelievler ilçesinde gerçekleşen silahlı çatışmada iki kişinin yaralandığını belirtti.

Silahlı Saldırılar ve Gözaltılar

Aynı ilçede, 30 Ağustos'ta meydana gelen bir silahlı saldırıda örgüt üyesi E.K. hayatını kaybetti ve bir kişi yaralandı. Ayrıca, Bahçelievler Devlet Hastanesi önünde gerçekleşen başka bir saldırıda, bir polis memuru, jandarma personeli, özel güvenlik görevlisi ve iki vatandaş yaralandı. Bu olaylarla bağlantılı olarak 29 şüpheli gözaltına alındı.

Adalet Süreci Başladı

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi. 24 kişi çıkarıldıkları mahkeme tarafından tutuklanırken, 5 kişi adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yapılan araştırmalarda, söz konusu saldırıların birbirleriyle husumetli olan iki suç örgütü tarafından gerçekleştirildiği tespit edildi.

İçişleri Bakanı Açıklama Yaptı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, İstanbul'da düzenlenen "Kuyu-23 Operasyonu"nda 29 kişinin yakalandığını duyurdu.