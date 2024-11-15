İstanbul'da İkiz Kardeşler 5 Bin Dönüm Tarla İşletiyor

İstanbul'da İkiz Kardeşlerden Çiftçilik Örneği

İstanbul'un kırsal kesiminde, Silivri'de yapılan çiftçilik, 19 yaşındaki ikiz kardeşler Toprak ve Başar Esen'in azmiyle yeniden canlanıyor. Kiraladıkları 5 bin dönüm araziyi ekip biçen kardeşler, Türkiye'nin en büyük tüketim merkezlerinden biri olan bu şehirde tarımın önemine dikkat çekiyor.

Aile Mirası ve Yeni Hayaller

4-5 yıl önce çalışma hayatına atılan ikizlerden Toprak Esen, geçen yıl babalarını kalp krizi nedeniyle kaybettikten sonra babalarının kendilerine önerdiği gibi kendi işlerini yapmaya karar verdiklerini ifade etti. Babalarının tarım konusundaki bilgi ve tecrübeleriyle çiftçilik mesleğini öğrenen Esen, "Daha küçüklükten kaderim belli olmuş. Subaylık hayalim vardı, ama şimdi hayallerim çiftçilik üzerine." şeklinde konuştu.

Çiftçilik Eğitimi ve Gelecek Planları

Başar Esen ise ziraat okumayı ve hayatını bu mesleğe adamayı düşündüğünü belirtti. Kardeşiyle iş bölümü yaparak çalıştıklarını anlatan Başar, "Küçüklüğümüzden beri ziraat yapıyoruz. Okuldan sonra bitki koruma kısmını en ince detayına kadar öğreneceğim." dedi. Çiftçilikle uğraşmanın kendileri için bir tutku haline geldiğini ekleyen genç çiftçi, tarımın geleceğinden umutlu olduklarını belirtti.

Genç Çiftçilerin Mücadelesi

Toprak Esen, çiftçilik mesleğinin gençler arasında giderek az tercih edildiğini ve bunun nedenlerine dair şöyle konuştu: "Özellikle genç nesil bu mesleği yapmak istemiyor. Ancak biz bu aile mirasına sahip çıkmalıyız." Tarımın ülkenin kalkınması için her zaman önemli bir sektör olduğuna da dikkat çeken Esen, teknolojinin gelişimine paralel olarak tarımda da yenilikçi yaklaşımların benimsenmesi gerektiğini ifade etti.

İkiz kardeşler, azim ve sevgiyle çalışarak İstanbul'un tarım potansiyelini artırmak için var güçleriyle mücadele etmeye devam ediyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.