İstanbul'da 'İletişim ve Medya ile Şehirlerin Dönüşümü' Programı Gerçekleşti

İstanbul'da Önemli Bir Program Düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Avrupa Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) kapsamındaki "İletişim ve Medya ile Şehirlerin Dönüşümü" programı, Beyoğlu'nda bulunan bir otelde yapıldı.

İstanbul'un Ulaşım Verileri

Programda konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İstanbul'un 16 milyondan fazla nüfusuyla öne çıktığını belirtti. Akgün, şehirde günlük 30 milyona yakın yolculuk yapıldığını ve bunların yaklaşık 2,5 milyonunun toplu taşımayla gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Biz Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nda bu sayıyı 11 milyonun üzerine çıkarmak istiyoruz" dedi.

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