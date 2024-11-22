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İstanbul'da 'İletişim ve Medya ile Şehirlerin Dönüşümü' Programı Gerçekleşti

İstanbul'da, İBB ve Avrupa Birliği tarafından düzenlenen 'İletişim ve Medya ile Şehirlerin Dönüşümü' programında kentsel ulaşım ele alındı.

Yayın Tarihi: 22.11.2024 14:40
Güncelleme Tarihi: 22.11.2024 14:56
İstanbul'da 'İletişim ve Medya ile Şehirlerin Dönüşümü' Programı Gerçekleşti

İstanbul'da Önemli Bir Program Düzenlendi

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Avrupa Birliği iş birliğiyle gerçekleştirilen İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) kapsamındaki "İletişim ve Medya ile Şehirlerin Dönüşümü" programı, Beyoğlu'nda bulunan bir otelde yapıldı.

İstanbul'un Ulaşım Verileri

Programda konuşan İBB Genel Sekreter Yardımcısı Gürkan Akgün, İstanbul'un 16 milyondan fazla nüfusuyla öne çıktığını belirtti. Akgün, şehirde günlük 30 milyona yakın yolculuk yapıldığını ve bunların yaklaşık 2,5 milyonunun toplu taşımayla gerçekleştirildiğini ifade ederek, "Biz Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı'nda bu sayıyı 11 milyonun üzerine çıkarmak istiyoruz" dedi.

Katılımcı Süreç Vurgusu

Akgün, plan çerçevesinde düzenledikleri İletişim ve Medya Çalıştayı'na verdikleri önemi dile getirerek, sürecin toplumun tüm aktörleriyle birlikte yürütülmesini hedeflediklerini vurguladı. Konuşmasında, "Planın kendisinin sahiplenilmesiyle birlikte üretilmesi son derece önemlidir. Bunu toplumun farklı kesimlerine yaymak ve onlarla iletişim kurabilmek kritik bir noktadır"

Gazetecilerden Çözüm Önerileri

Programda aynı zamanda gazeteciler ve iletişim uzmanları, kent içi ulaşıma dair gözlemlerini aktarıp, çözüm önerileri sundu. Bu süreç, İstanbul'un ulaşım sorunlarına yönelik toplumsal bir farkındalık yaratmayı amaçlıyor.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen İstanbul...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) kapsamında, "İletişim ve Medya ile Şehirlerin Dönüşümü" programı düzenlendi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen İstanbul...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) ve Avrupa Birliği tarafından hayata geçirilen İstanbul Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP) kapsamında, "İletişim ve Medya ile Şehirlerin Dönüşümü" programı düzenlendi.

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