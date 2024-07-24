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İstanbul'da İmam Okla Yaralandı, Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da bir cami imamı okla yaralandı, olayın zanlısı kısa süre içinde yakalandı.

Yayın Tarihi: 24.07.2024 16:04
Güncelleme Tarihi: 24.07.2024 16:25
İstanbul'da İmam Okla Yaralandı, Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da Cami İmamına Okla Saldırı

İstanbul'un Bağcılar ilçesinde, D.K. isimli cami imamı, bir caminin yakınında okla vurularak yaralandı. Olayın ardından hemen polis ve sağlık ekiplerine haber verilmesi üzerine, acil yardım birimleri olay yerine sevk edildi.

Yaralı İmam Hastaneye Kaldırıldı

Yaralı imam D.K., çevredeki vatandaşlar tarafından en yakın hastaneye götürüldü. Hastanede tedavi altına alınan D.K.'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Şüpheli Yakalandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, D.K.’yi okla vurduktan sonra kaçan zanlı M.F.G.'yi olayın ardından kısa bir süre içinde yakalayarak gözaltına aldı. Suçta kullanılan ok da polis tarafından muhafaza altına alındı.

Görgü Tanığı Açıklama Yaptı

Olayın tanıklarından biri olan Fedai Karan, yaptığı açıklamada, "Olay sırasında şüpheli ile imam arasında bir bağrışma duydum. İmam, karşıya geçerken okla vuruldu," ifadelerini kullandı. Karan, yaralı imamın hastanenin acil servisine getirildiği esnada şüphelinin polis ekiplerince yakalandığını da sözlerine ekledi.

Karan, şunları kaydetti: "Okla vurmuş, böyle söylüyorlar. Ameliyata alındı ve yoğun bakımda tutuluyor, oku da çıkarmışlar."

İstanbul, Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K., caminin yakınlarında sağ...

İstanbul, Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K., caminin yakınlarında sağ omuzundan okla vurularak yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olayın ardından yaptığı çalışmada, D.K'yi okla vurduktan sonra kaçan şüpheli M.F.G'yi yakaladı.

İstanbul, Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K., caminin yakınlarında sağ...

İstanbul, Bağcılar Merkez Mahallesi'ndeki bir camide imamlık yapan D.K., caminin yakınlarında sağ omuzundan okla vurularak yaralandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri ise olayın ardından yaptığı çalışmada, D.K'yi okla vurduktan sonra kaçan şüpheli M.F.G'yi yakaladı.

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