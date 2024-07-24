İstanbul'da İmamı Okla Yaralayan Şüpheli Gözaltına Alındı

İstanbul'da Cami İmamına Saldırı

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, dün İstanbul'da Necaattin Camisi'nin imamı D.K.'yı okla yaralayan şüphelinin gözaltına alındığını duyurdu.

Şüpheli Kimliği Belirlendi

Yerlikaya, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, saldırganın M.G. olduğunu açıkladı. Bağcılar'da gerçekleşen olayda, M.G.'nin cami içerisine girerek imam D.K.'ya hakarette bulunduğu, ardından camiden çıkartıldığı belirtildi.

Olayın Seyri

Bir süre sonra elinde ok ve yay ile cami önüne dönen şüpheli, D.K.'yı camiden çıkarken yaraladı. İçişleri Bakanı, M.G.'nin uyuşturucu bulundurmak, huzur bozma ve kasten yaralama gibi suçlardan sabıkası bulunduğunu vurguladı.

Başarılı Operasyon

Yerlikaya, "Masum insanların canlarına kast edenlere, huzurunu kaçıranlara asla müsaade etmeyeceğiz." diyerek, olayla ilgili yapılan başarılı operasyonu ve yetkililerin duyarlılığını belirtti.