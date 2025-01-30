İstanbul'da İnşaat ve İş Yerlerinden Hırsızlığa 3 Tutuklama

İstanbul'da Şantiyelerden Hırsızlık Yapan Üç Zanlı Tutuklandı

İstanbul genelinde farklı iş yerleri ve inşaat şantiyelerinden hırsızlık olaylarına karışan 3 zanlı tutuklandı. Şişli Kaptanpaşa'daki bir şantiyeden malzeme çalma suçüstü yakalanan C.Ç. (39), S.Y. (31) ve R.Y. (25), geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdikleri hırsızlıkların ardından gözaltına alındı.

Hırsızlıkların Detayları Ortaya Çıktı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği tarafından 4 Ocak'ta, Esenyurt Selahattin Eyyubi Mahallesi'ndeki bir iş yerinden yapılan hırsızlıkta, 600 bin avroluk inşaat malzemesi, 2,5 milyon lira değerinde tekstil ürünü ve 10 bin lira değere sahip çikolata malzemesi çalındığı belirlendi.

Çalıntı Malzemelerin Yakalanması

Soruşturmayı derinleştirerek çalıntı malzemelerin satıldığı bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler, Esenler'de yaptıkları operasyonda yaklaşık 300 kilo inşaat kablosu, 3 kaynak makinesi, 2 vida sıkma makinesi, 2 hilti, 50 mermi ve 73 bin 900 lira ele geçirdi.

Bu operasyonda iş yerinde bulunan Y.A. (30), N.A. (20) ve S.D. (34) gözaltına alındı. Ayrıca, şüphelilerin kullandıkları araçların ruhsat sahibi F.Y. (21) de Avcılar'da yakalandı.

Adli Süreç

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden C.Ç, S.Y. ve R.Y, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Diğer 4 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. C.Ç'nin 92, S.Y'nin 72, R.Y'nin ise 35 suç kaydı olduğu tespit edildi.

Güvenlik Kamerası Kayıtları

Olayların hırsızlık anları, iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı. Bu görüntüler, suçu kanıtlamak açısından önemli bir delil teşkil ediyor.

İstanbul'da, çeşitli iş yeri ve inşaat şantiyelerinde meydana gelen hırsızlıklara ilişkin gözaltına alınan 7 şüpheliden 3'ü tutuklandı. Soruşturmayı derinleştiren ekipler, çalıntı malzemelerin satıldığı Esenler'de bir iş yerine operasyon düzenledi. Burada yapılan aramalarda, yaklaşık 300 kilo inşaat kablosu, 3 kaynak makinesi, 2 vida sıkma makinesi, 2 hilti, 50 mermi ile 73 bin 900 lira ele geçirildi.