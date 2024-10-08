İstanbul'da İranlı Ressamların 'Yansımalar ve Seçimler' Sergisi

Yansımalar ve Seçimler Sergisi Açıldı

İstanbul'da, G&G Sanat Merkezi'nde İranlı sanatçılar Parya Ghaderi ve Seher Mafi'nin eserlerinden oluşan "Yansımalar ve Seçimler" adlı sergi sanatseverlerin beğenisine sunuldu.

Seher Mafi'nin Açıklamaları

Sergideki eserleri hakkında bilgi veren Mafi, "Hayatta bazen yolumuzu kaybederiz ama onu yeniden bulma arayışımızda alışkanlıklarımızdan ve sınırlarımızdan uzaklaşmalıyız. İç dünyamızdan dış dünyaya çıkmalıyız ki kendimizi yeniden bulabilelim. İç dünyamdan dış dünyaya çıktığımda kendimi buldum ve eserlerime akıcı, acı dolu, hüzünlü, merhametli ve yalnız duygularını yansıttım." ifadelerini kullandı.

Parya Ghaderi'nin Perspektifi

Parya Ghaderi, sergiyi hamileliği sürecinde hazırladığını belirterek, "Doğum sonrasında da çalışmaya devam ettim. Eşimin ve annemin destekleri olmasaydı bu süreç elbette bu kadar kolay olmazdı. Elmalar, ağaçlar ve kadın temaları eserlerimin merkezinde yer alıyor." şeklinde konuştu.

Ghaderi, kadın ve doğum döngüsünü de şu sözlerle açıkladı: "Kadın, her doğumdan sonra mevsimlerin döngüsü gibi ölümü deneyimler ve yeniden hayata geri döner. Resimlerimde insan yüzlerini elma formunda sunuyorum ve bu da doğum ile ölüm arasındaki döngünün bir sembolü. Elmanın ağaçtan düşmesi ve yeniden toprağa karışıp ağaç olması, yaşam ve ölüm döngüsünü temsil ediyor. Elmalar, insanın doğa ile olan bağlantısının sembolüdür."

Sergi, 19 Ekim tarihine kadar sanatseverlerin ziyaretine açık olacaktır.

İstanbul'da, İranlı ressam Parya Ghaderi ile Seher Mafi'nin (fotoğrafta) resimlerinden oluşan "Yansımalar ve Seçimler" sergisi, G&G Sanat Merkezi'nde açıldı.

İstanbul'da, İranlı ressam Parya Ghaderi ile Seher Mafi'nin (fotoğrafta) resimlerinden oluşan "Yansımalar ve Seçimler" sergisi, G&G Sanat Merkezi'nde açıldı.

İstanbul'da, İranlı ressam Parya Ghaderi ile Seher Mafi'nin (fotoğrafta) resimlerinden oluşan "Yansımalar ve Seçimler" sergisi, G&G Sanat Merkezi'nde açıldı.

İstanbul'da, İranlı ressam Parya Ghaderi ile Seher Mafi'nin (fotoğrafta) resimlerinden oluşan "Yansımalar ve Seçimler" sergisi, G&G Sanat Merkezi'nde açıldı.