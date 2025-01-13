İstanbul'da İş Gününde Trafik Yoğunluğu: Yüzde 80'e Ulaştı

İstanbul'da haftanın ilk iş günü yoğun yağış ve trafik nedeniyle yoğunluk yüzde 80 seviyesine ulaştı.

Yayın Tarihi: 13.01.2025 09:29
Güncelleme Tarihi: 13.01.2025 09:29
İstanbul'da İş Gününde Trafik Yoğunluğu: Yüzde 80'e Ulaştı

İstanbul'da Trafik Yoğunluğu Artıyor

İstanbul, haftanın ilk iş gününde sağanak yağışın da etkisiyle ciddi bir trafik yoğunluğu ile karşı karşıya kaldı. Anadolu ve Avrupa Yakası arasındaki geçiş yollarında, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Fatih Sultan Mehmet Köprüsü ve Avrasya Tüneli ile bağlantı yollarında araç yoğunluğu dikkat çekiyor.

Avrupa Yakası’nda Yoğun Bekleyiş

Avrupa Yakası'nda, D-100 kara yolu Ankara istikametinde Avcılar, Bakırköy, Edirnekapı, Haliç Köprüsü, Halıcıoğlu, Mecidiyeköy ve Çağlayan bölgelerinde sürücüler ilerlemekte zorlanıyor.

Trafik Artışında Sürücülerin Dikkati

TEM Otoyolu Ankara istikametinde de Seyrantepe, Hasdal ve Kağıthane noktalarında yoğunluk görülüyor. Anadolu Yakası'nda ise D-100 kara yolu Edirne istikametinde Bostancı, Uzunçayır, Ataşehir ve Ümraniye civarında araçlar güçlükle ilerliyor.

Güvenlik Önlemleri ve Trafik Aksamaları

Ayrıca, TEM Otoyolu Elmalı-Kavacık yönünde bir aracın devrilmesi, bölgede trafikte aksamalara yol açtı. Yoğun yağmur nedeniyle yavaş ilerleyen sürücüler, özellikle aktarmaların yapıldığı toplu taşıma duraklarında da kalabalıkla karşılaşmaktadır.

Trafik Yoğunluğu Verileri

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne ait CepTrafik haritası verilerine göre, Avrupa Yakası'ndaki trafik yoğunluğu yüzde 76, Anadolu Yakası'ndaki yoğunluk ise yüzde 87 seviyelerine ulaşmıştır. Genel itibariyle kentteki trafik yoğunluğu ise %80 olarak ölçülmüştür.

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