İstanbul'da İş İnsanı Nihat Özçelik Gözaltına Alındı

İstanbul'da Gözaltı İşlemi

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, Nihat Özçelik adlı iş insanını gözaltına aldı. Özçelik'in gözaltına alınma sebebi, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen bir soruşturma kapsamında "tehdit ve şantaj" iddialarıdır.

Yargı Süreci Devam Ediyor

Özçelik, Organize Suçlarla Mücadele Şubesi'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilecek. Bunun yanı sıra, emniyet görevlilerine rüşvet verme ve yargı görevini etkileyebilme girişiminde bulunmasıyla ilgili olarak 38 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesinde dava açılmıştır.