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İstanbul'da İş İnsanı Nihat Özçelik Tutuklandı: Tehdit ve Şantaj İddiası

İstanbul'da tehdit ve şantaj iddiasıyla gözaltına alınan iş insanı Nihat Özçelik, tutuklandı.

Yayın Tarihi: 17.12.2024 09:38
Güncelleme Tarihi: 17.12.2024 09:38
İstanbul'da İş İnsanı Nihat Özçelik Tutuklandı: Tehdit ve Şantaj İddiası

İstanbul'da Şok Gelişme: Nihat Özçelik Tutuklandı

İstanbul'da yürütülen bir soruşturma kapsamında gözaltına alınan iş insanı Nihat Özçelik, tehdit ve şantaj iddiaları nedeniyle tutuklandı. Cumhuriyet Başsavcılığı'nın öncülüğünde gerçekleştirilen operasyonda, Özçelik'in emniyetteki işlemleri tamamlandıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Sağlık kontrolünün ardından Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'ne getirilen iş insanının, savcılıkta alınan ifadesinin ardından nöbetçi sulh ceza hakimliğine sevk edildiği öğrenildi. Burada tutuklama kararı verildi.

Nihat Özçelik, ayrıca emniyet görevlilerine rüşvet verme ve yargı görevini etkileyerek suç işlemeye teşebbüs suçlamalarıyla da karşı karşıya kalıyor. Özçelik hakkında 38 yıla kadar hapis cezası istemiyle İstanbul 29. Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açılmış durumda.

Soruşturma ve davanın gelişmeleri yakından takip ediliyor.

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