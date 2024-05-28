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İstanbul’da IŞİD operasyonu: 14 kişi yakalandı

İstanbul merkezli bir şekilde gerçekleştirilen IŞİD operasyonu sonucunda 14 kişi yakalanarak gözaltına alındı.

Yayın Tarihi: 28.05.2024 12:12
Güncelleme Tarihi: 28.05.2024 12:12
İstanbul’da IŞİD operasyonu: 14 kişi yakalandı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülmekte olan soruşturmada, terör örgütü IŞİD ile bağlantılı olduğu tespit edilen 17 kişi hakkında gözaltı kararı verildi. Savcılık kararı ile harekete geçen ekipler, 14 kişiyi yakalayarak gözaltına aldı.

Soruşturmada şüpheli bulunan 17 şahsın, yasa dışı mescit ve medreselerde faaliyet yürüttüğü ve terör örgütü IŞİD’e buralardan eleman gönderdiği belirlendi. Şüphelilerin, IŞİD’e taban kazandırmak için etkinlik yürüttüğü, terör örgütünün propagandasını yaptığı ve bunlarla ilgili olarak sosyal medya üzerinden paylaşımlarda bulunduğu tespit edildi. Ayrıca 17 şüphelinin IŞİD ile bağlatışı olan ailelere de yardım ettiği anlaşıldı.

İstanbul merkezli olmak üzere Balıkesir’de de düzenlenen operasyonlar sonucunda 17 kişiden 14’ü yakalandı. Diğer 3 kişiyi arama çalışması ise devam ediyor.

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