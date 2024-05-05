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İstanbul'da İSKİ verilerine göre; Barajlar yüzde 83,43 doluluk oranına sahip

İSKİ verilerine göre İstanbul'da 4 Mayıs Cumartesi günü tüketilen su miktarı 2 milyon 945 bin metreküp oldu.

Yayın Tarihi: 05.05.2024 11:24
Güncelleme Tarihi: 05.05.2024 11:24
İstanbul'da İSKİ verilerine göre; Barajlar yüzde 83,43 doluluk oranına sahip

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ), dün İstanbul'da tüketilen su miktarıyla birlikte şehre su sağlayan barajlardaki doluluk oranlarını da paylaştı.

Son Durum:

4 Mayıs Cumartesi günü İstanbul'a 2 milyon 945 bin metreküp su verildi.

Bu miktarın 2 milyon 21 bin metreküplük kısmı regülatörlerden sağlanırken, şehre barajlardan 924 bin metreküp su verildi.

İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı ise yüzde 83,43 olarak ölçüldü.

Geçen Yıla Göre Artış:

Geçtiğimiz yıl aynı gün bu oran yüzde 48,97 olarak ölçülmüştü. Bu da son bir yılda baraj doluluk oranlarında %70'den fazla bir artış olduğunu gösteriyor.

31 Aralık 2023'te ise bu oran yüzde 52 seviyesinde kayıt alına alınmıştı.

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