İstanbul'da 'İŞKUR Gençlik Programı' Protokolü İmzalandı

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ile İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü arasında "İŞKUR Gençlik Programı" protokolü düzenlenen törenle imzalandı. Bu program, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından ilan edilen ve tüm Türkiye'de bu yıl 200 bin öğrenciyi kapsayan önemli bir adım olarak öne çıkıyor.

Tören sırasında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Lutfihak Alpkan, eski bir İTÜ öğrencisi olarak bu protokolde yer almaktan duyduğu mutluluğu ifade etti. Alpkan, programın İş Gücü Uyum Programı çerçevesinde, öğrencileri iş hayatına hazırlamak için aktif eğitim fırsatları sunduğunu vurguladı.

Öğrencilerin Geleceğine Yatırım

Alpkan, "Bu program, üniversitelerin ihtiyaç duyduğu eğitim ve araştırma gereksinimlerini karşılarken, öğrencilerin kendilerini geliştirmelerine de yardımcı olacak," dedi. Ayrıca, üniversitelere katkıda bulunmanın önemine değinerek, elde edilecek deneyimlerin ilerideki uygulamalara ışık tutacağını belirtti.

Alpkan, hedeflerinin 5 yıl içerisinde 1 milyon öğrenciyi mezun ettikten sonra iş hayatına kazandırmak olduğunu ifade etti. İlk aşamada ise 100 bin öğrencinin programa dahil edileceği belirtildi.

İTÜ Rektörü'nden Önemli Açıklamalar

İTÜ Rektörü Prof. Dr. Hasan Mandal, bu programın öğrencilerin eğitim, sosyal beceriler ve girişimcilik yeteneklerini geliştireceğini ifade etti. Mandal, "Bu destek, öğrencilerimiz için istihdama daha donanımlı hazırlanmalarını sağlar," dedi.

Mandal, bu yıl içinde 1204 öğrencinin Mart ayından itibaren programdan faydalanmaya başlayacağını belirtti. Öğrencilerin finansal okur yazarlık, iş sağlığı güvencesi gibi farklı konularda ücretsiz eğitim alacaklarını açıkladı.

Törende, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakan Yardımcısı Alpkan, Rektör Prof. Dr. Hasan Mandal ve İstanbul Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürü Uğur Oto protokolü imzaladı.