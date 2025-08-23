İstanbul'da 'İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze' Konferansı Sürüyor

İstanbul'da "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı devam ediyor

Dünya Müslüman Alimler Birliği ve Türkiye'deki İslam Alimleri Vakfı işbirliğinde düzenlenen, 50 ülkeden 150 İslam aliminin katıldığı "İslami ve İnsani Bir Sorumluluk: Gazze" konferansı İstanbul'da ikinci gününde sürüyor.

Konferansın ikinci günü, Demokrasi ve Özgürlükler Adası'ndaki konferans salonunda Kur'an-ı Kerim tilavetiyle başladı. Program kapsamında çalıştaylar, paneller ve basın toplantılarıyla Gazze'ye yönelik insani yardımın güçlendirilmesi ve uluslararası sorumlulukların hatırlatılması hedefleniyor.

Prof. Dr. Ali Erbaş: Ümmeti seferber etmeye geldik

Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, yaptığı konuşmada Gazze için İslam ümmetini ve tüm dünyayı zulme karşı seferber etmek amacıyla bir araya geldiklerini, Gazze ve Kudüs'ün sadece Filistinlilerin meselesi olmadığını vurguladı.

"Yegane çözüm, ümmetin bir araya gelerek zulme ve işgale engel olmasıdır." Erbaş, konuşmasında tüm dünyadan sivil toplum kuruluşlarının, farklı inanç mensuplarının, akademisyenlerin, sanatçıların, sporcuların ve vicdan sahibi insanların terör devletine tepki gösterdiğini belirterek, "İnanıyorum ki bu küresel duruşun karşısında zalimler yenilecektir." dedi.

Erbaş, mücadele kararlılığını şöyle ifade etti:

"Filistin özgür oluncaya kadar hiçbir çalışma yeterli değildir. Zira konuşarak, kınayarak geçirdiğimiz her dakika, Gazzeli bir masum daha hayata veda ediyor. Caydırıcı ve gerçekçi olmayan her tepki, zalimlere yeni katliamlar için cesaret veriyor. İnanıyorum ki İslam ümmeti olarak birbirimize kenetlendiğimiz gün, başta Gazze ve tüm Filistin olmak üzere ümmet coğrafyamız huzura kavuşacaktır. Kudüs, Gazze, Filistin kurtulduğunda, bölgemizde ve tüm dünyada yıllardır özlemle beklenen barış ve huzur egemen olacaktır. Nihayetinde zafer inananların olacaktır. Yüce Allah, ayaklarımızı yolunda sabit kılsın. Zalimlere karşı bize yardım eylesin."

Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu: Gazze'de insanlık yanıyor

İslam Alimleri Vakfı Başkanı Prof. Dr. Nasrullah Hacımüftüoğlu ise Gazze'de insanlığın yandığını, bu yangını meydana getiren katillerin durdurulması gerektiğini söyledi. Bölgedeki katliamlara dikkat çeken Hacımüftüoğlu, örnekleyerek şu değerlendirmeyi yaptı:

"İran-Irak savaşı 7 sene sürdü. Milyonlarca insan katledildi ve en son Bağdat işgal edildi. Sadece Bağdat değil, Doğu Türkistan, Afrika ve birçok Müslüman ülkede olup bitenler, İslam coğrafyasına yapılan saldırılardandır."

Gazze'deki sivillerin suçsuzluğunu vurgulayan Hacımüftüoğlu, katılımcıların buradaki amacını şöyle özetledi:

"Gazze halkının sesini duyurmak için İslam uleması burada toplandı. İslam uleması ilmiyle ve sözüyle cihat yapar. Dil, din, renk ne olursa olsun bizim nezdimizde insan olarak herkes eşittir ve kardeştir. İnsan mutlu yaşayacak ki İslam uleması, dini tebliğ edecek. İslam uleması öldürmek için değil, savaş yapmak için değil, onları İslam'ın huzuruyla bir araya getirmek için görevlendirilmiştir."

Hacımüftüoğlu ayrıca, "İslam dininde din savaşı olmamıştır. Din bize 'eğer dininize, ülkenize, izzet ve şerefinize saldırı olursa o zaman harekete geçin' diyor." şeklinde konuştu.

Konferans takvimi ve sonuç bildirgesi

Konferansa Cape Town'dan Doha'ya, Tiran'dan Zanzibar'a uzanan geniş bir katılım sağlandı. Konferans boyunca 8 gün sürecek programda çalıştaylar, paneller ve basın toplantıları düzenlenecek.

Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nde 29 Ağustos'ta kılınacak cuma namazı sonrası Müslüman alimlerin sonuç bildirgesi okunacak. Katılımcılar, bu bildiriyle Gazze'ye yönelik insani yardımların güçlendirilmesi ve uluslararası sorumlulukların hatırlatılmasını amaçlıyor.

