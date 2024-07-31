Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul'da İsmail Heniyye Suikastına Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

Sivil toplum kuruluşları, İsmail Heniyye suikastını İstanbul'da bir yürüyüşle protesto etti.

Yayın Tarihi: 31.07.2024 23:53
Güncelleme Tarihi: 31.07.2024 23:53
İstanbul'da İsmail Heniyye Suikastına Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

İstanbul'da Protesto Yürüyüşü

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastını protesto etti.

Fatih Camisi'nden Başlattılar

Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan katılımcılar, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankart açarak yürüyüşe geçti.

Kalabalık Yürüyüşe Geçti

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, yürüyüş boyunca İsrail aleyhine sloganlar attı. Katılımcılar, protesto amacıyla cep telefonlarının ışıklarını açarak birliklerini gösterdi.

Guy Sexi Güvenlik Önlemleri

Polis, yürüyüş boyunca güvenlik önlemlerini artırarak Fevzipaşa Caddesi’ni trafiğe kapattı.

Beyazıt Meydanı'ndaki İçten Konuşmalar

Grup, Beyazıt Meydanı'na ulaştığında Kur'an-ı Kerim okudu. Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Mehmet Yaroğlu, burada katılımcılara seslenerek, "Bir savaştayız, bu savaşta canımız yanacak, kanımız akacak, şehitler vereceğiz" dedi. Yaroğlu, "Bu meydanları asla terk etmeyeceğiz," diyerek topluluğun birliğine vurgu yaptı.

Birlik ve Dayanışma Mesajları

Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik, tefrikadan kaçınmak gerektiğini belirterek, mücadelenin daha yeni başladığını ifade etti. TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen, Heniyye'nin şehadetinin Gazze'deki acıları artırdığını vurguladı.

Dua ve Sloganlarla Son Buldu

Protestoda, diğer dernek temsilcileri de söz alarak Filistin halkı için dua etti. Etkinlik, sloganlar atılarak sona erdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında...

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar atarak Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında...

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar atarak Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında...

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar atarak Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında...

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar atarak Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında...

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar atarak Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında...

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar atarak Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında...

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankart açtı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında...

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankart açtı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında...

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankart açtı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında...

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankart açtı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında...

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankart açtı.

İLGİLİ HABERLER

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Toplu ulaşıma yüzde 50 zam geldi! O ildeki vatandaşlar tabana kuvvet diyecek: 1 Ağustos'ta başlıyor

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Toplu ulaşıma yüzde 50 zam geldi! O ildeki vatandaşlar tabana kuvvet diyecek: 1 Ağustos'ta başlıyor

Petrol fiyatlarında büyük düşüş! Akaryakıta indirim için tarih verildi: Sürücüler bayram edecek

Estetik güzeli ünlüler ortaya çıktı! Eski hallerini görünce tanıyamayacaksınız: Bambaşka biri oldular

Gözler onu aramıştı! Seda Sayan cenazeye meğer bu yüzden katılmamış: Safiye Soyman yalnız kalmıştı...

Egzama ve sedef hastalarının kurtarıcısı! Tek bir damlasıyla yumuşacık yapıyor: Yara bere kalmayacak

3 kamu bankasından tam destek! Cumhurbaşkanı talimat verdi: Hesaplara 20.000 TL yatırılacak

Üniversitelilere 20 bin TL destek müjdesi! Çok sayıda öğrenci yararlanabilecek

Ayakkabıyı yağmurda karda kuru tutan yöntem! Ayakkabıcılar bilmenizi istemeyecek

3 burç çevresindeki herkesi üzüyor! Sevdiklerine sadece zararları dokunuyor!

Dünya umurunda olmayan 5 burç! En gamsız burçlar onlar seçildi

İzmirlilere 8 gün ücretsiz oldu! Genç, yaşlı herkes yararlanacak

Çalışan, çalışmayan annelere destek! Devlet 7.600 TL ödeyecek: 81 ilde başvurular başlıyor