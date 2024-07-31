İstanbul'da İsmail Heniyye Suikastına Protesto Yürüyüşü Düzenlendi

İstanbul'da Protesto Yürüyüşü

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu gibi çeşitli sivil toplum kuruluşları, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye'nin suikastını protesto etti.

Fatih Camisi'nden Başlattılar

Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan katılımcılar, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankart açarak yürüyüşe geçti.

Kalabalık Yürüyüşe Geçti

Türk ve Filistin bayrakları taşıyan grup, yürüyüş boyunca İsrail aleyhine sloganlar attı. Katılımcılar, protesto amacıyla cep telefonlarının ışıklarını açarak birliklerini gösterdi.

Guy Sexi Güvenlik Önlemleri

Polis, yürüyüş boyunca güvenlik önlemlerini artırarak Fevzipaşa Caddesi’ni trafiğe kapattı.

Beyazıt Meydanı'ndaki İçten Konuşmalar

Grup, Beyazıt Meydanı'na ulaştığında Kur'an-ı Kerim okudu. Anadolu Gençlik Derneği Başkanı Mehmet Yaroğlu, burada katılımcılara seslenerek, "Bir savaştayız, bu savaşta canımız yanacak, kanımız akacak, şehitler vereceğiz" dedi. Yaroğlu, "Bu meydanları asla terk etmeyeceğiz," diyerek topluluğun birliğine vurgu yaptı.

Birlik ve Dayanışma Mesajları

Genç İHH Başkanı Muhammet Cihat Çelik, tefrikadan kaçınmak gerektiğini belirterek, mücadelenin daha yeni başladığını ifade etti. TÜGVA İstanbul İl Başkanı Beytullah Çiçen, Heniyye'nin şehadetinin Gazze'deki acıları artırdığını vurguladı.

Dua ve Sloganlarla Son Buldu

Protestoda, diğer dernek temsilcileri de söz alarak Filistin halkı için dua etti. Etkinlik, sloganlar atılarak sona erdi.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar atarak Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar atarak Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar atarak Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar atarak Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar atarak Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, Türk ve Filistin bayrakları taşıyarak İsrail aleyhine sloganlar atarak Beyazıt Meydanı'na yürüdü.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankart açtı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankart açtı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankart açtı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankart açtı.

İnsan Hak ve Hürriyetleri İnsani Yardım Vakfı ile Gazze Dayanışma Platformu'nun da aralarında bulunduğu çeşitli sivil toplum kuruluşlarına üye grup, Hamas Siyasi Büro Başkanı İsmail Heniyye suikastını protesto etti. Fatih Camisi'nde akşam namazını kıldıktan sonra avluda toplanan grup, "Milyonlarca şehitle Kudüs'e yürüyoruz" yazılı pankart açtı.