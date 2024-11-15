İstanbul'da İsrail Başkonsolosluğu Önünde Havaya Ateş Açan Şüpheli Yakalandı

İstanbul'da Silahlı Protesto: Şüpheliden 7 Suç Kaydı

İstanbul'un Beşiktaş ilçesinde, İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında pompalı tüfekle havaya ateş açan A.Ş. (33) isimli şüpheli, özel harekat polisleri tarafından gerçekleştirilen operasyonla yakalandı.

Gece saatlerinde Levent Mahallesi Talatpaşa Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, bir kişi konsolosluğun yakınında pompalı tüfekle 5-6 el ateş açtı. Silah seslerini duyan çevre sakinleri durumu derhal polise bildirdi.

Polis Operasyonu ve Ele Geçirilen Malzemeler

Olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Şüpheli, ekiplerden bir süre dirense de, bölgeye gelen özel harekat polislerinin düzenlediği operasyonla teslim oldu. Gözaltına alınan A.Ş.'nin üst aramasında, bir pompalı tüfek, bir pala, üç şarjör ve dört fişek ele geçirildi.

Suç Kayıtları ve Protesto Amacı

Şüphelinin sorgulanması sonucunda, Ateşli Silahlar Kanunu'na muhalefet, kasten yaralama ve genel güvenliğin kasten tehlikeye düşürülmesi suçlarıyla toplam 7 suç kaydının olduğu belirlendi. A.Ş.'nin, İsrail'in Filistin'e yönelik saldırılarını protesto etmek amacıyla bu eylemi gerçekleştirdiği ortaya çıktı.

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Beşiktaş'taki İsrail'in İstanbul Başkonsolosluğu yakınlarında pompalı tüfekle havaya ateş açan şüpheli, özel harekat polislerinin operasyonuyla gözaltına alındı. Şüpheli A.Ş'nin (33) üst aramasında, pompalı tüfek, pala, 3 şarjör ve 4 fişek ele geçirildi.