İstanbul'da İsrail'in Gazze Saldırılarına Tekbirli Protesto

İsrail'in Gazze'ye yönelik gerçekleştirdiği saldırılar, İstanbul genelinde geniş bir katılımla tekbirlerle protesto edildi. Filistin Alimler Birliği'nin düzenlediği "Tekbir Cuması" çağrısı üzerine, vatandaşlar kentin çeşitli noktalarında bir araya geldi.

Bireyler, İsrail'in saldırılarına karşı tepkilerini tekbir getirerek ifade etti. Eyüpsultan, Başakşehir, Ümraniye, Üsküdar, Sultanbeyli, Kartal, Pendik ve Tuzla gibi bölgelerde toplanan kalabalık, yoldan geçen araçların korna çalmasıyla destek buldu. Yoldan geçen yayalar da tekbirlere eşlik ederek protestoculara destek verdi.

Protestolara, Peygamber Sevdalıları Vakfı gibi çeşitli sivil toplum kuruluşlarının da katılması, eylemin etkisini artırdı.

İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırıları, İstanbul genelinde tekbirlerle protesto edildi.