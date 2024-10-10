İstanbul'da İsrail Karşıtı Protestolar Devam Ediyor

İstanbul'da Starbucks Önünde #İsrailKarşıtı Protestolar

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İstanbul'daki çeşitli Starbucks şubeleri önünde devam eden protestolarla, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına karşı seslerini yükseltiyor.

Katılımcılar Pankart ve Sloganlarla Seslendiler

Protestocular, Avcılar, Kağıthane, Sultanbeyli ve Zeytinburnu'ndaki Starbucks şubeleri önünde toplandı. Olay yerine güvenlik önlemleri alan polis, protestocuların eylemini uzaktan takip etti.

Grup üyeleri, "Siyonist sermayeleri ülkemizde istemiyoruz", "İnsanlık için küresel boykot" gibi pankart ve dövizler taşıdı. Bunun yanı sıra, "Gazze'de her 9 dakikada 1 çocuk ölüyor", "Filistin özgür olana kadar susmayacağız" gibi mesajlar içeren dövizleri de gösterdiler. Protestocular, "Katil İsrail Filistin'den Defol" şeklinde sloganlar atarak tepkilerini dile getir.

Alperen Ocakları'nın Açıklamaları

Sultanbeyli'deki Starbucks şubesi önünde yapılan basın açıklamasında Alperen Ocakları İlçe Başkanı Enes Doğan, İsrail ordusunu destekleyen herhangi bir ürünün kullanılmaması gerektiğini belirtti. Doğan, "Bütün dünyada işlenen insanlık suçlarına sessiz kalmamak ve zulme ortak olmamak için katil İsrail’e destek veren markaların ürünlerini boykot etmeye devam etmeliyiz. Filistin'in özgür olduğu yarınlara kavuşmak ümidiyle,” dedi.

Kağıthane'de Müşterilere Broşür Dağıtımı

Kağıthane'deki gösteride, protestocular Starbucks'a girerek müşterilere "Ice Genocide Mocha alarak Filistinlilerin katledilmesine destek olabilirsiniz" yazılı broşürler dağıttı. Grup adına basın açıklaması yapan Zeki Mecidiye, "Gazze'de her bir Müslüman, İsrail'e karşı basit bir tavır alamayan herkese beddua ediyor. İnsanlığımızı belli etmek için, katliama ortak olmamak adına, hepinizin boykot konusunda ciddi olmaya davet ediyoruz," şeklinde konuştu.

Protestocular, basın açıklamalarının ardından dağıldı.

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İstanbul'daki Starbucks şubeleri önündeki İsrail karşıtı protestolarını sürdürdü.

Gazze Dayanışma Platformu üyeleri, İstanbul'daki Starbucks şubeleri önündeki İsrail karşıtı protestolarını sürdürdü.