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İstanbul'da İşten Çıkarılan Garsonun Kavgası Güvenlik Kamerasında

İstanbul Fatih'te işten çıkarılan garsonun akrabalarıyla birlikte restoran çalışanlarıyla girdiği kavga güvenlik kamerasına yansıdı.

Yayın Tarihi: 21.12.2024 12:26
Güncelleme Tarihi: 21.12.2024 12:26
İstanbul'da İşten Çıkarılan Garsonun Kavgası Güvenlik Kamerasında

İstanbul'un Fatih İlçesinde Kavga!

İstanbul'un Fatih ilçesi Hocapaşa Mahallesi'nde bulunan bir restoranda yaşanan olay, çalışma hayatındaki gerginliği gözler önüne serdi. Çalışmaya başladığı ilk gün, anlaşmazlık sonucu işten çıkarılan garson M.J.K., yanında dört akrabası ile restorana geri döndü.

Kavga Anı Kameralarda

Kavga, F.B. isimli restoran sahibinin ve dört çalışanının yer aldığı grup ile M.J.K. ve yanındakiler arasında gerçekleşti. M.J.K. ve akrabaları, muşta, bıçak ve bıçak bileme aletleri ile saldırırken, restoran çalışanları ise tekme ve yumruklarla karşılık verdi. Kavga, bir vatandaşın cep telefonu ile kaydedilirken, güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay yerine intikal eden polis ve sağlık ekipleri, durumu kontrol altına aldı. Kavgada yaralanan restoran çalışanlarından üçü, ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Gözaltılar ve El Koymalar

Polis ekipleri, M.J.K. dahil olmak üzere dört şüpheliyi gözaltına aldı. Olayda kullanılan muşta, bıçak ve bıçak bileme aletine de el konuldu. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler daha sonra adliyeye sevk edildi.

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