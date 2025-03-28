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İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 74 Sanığa Dava Açıldı

İstanbul'da izinsiz gösterilere katılan 74 şüpheli hakkında 3 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. 59'u tutuklu sanık yargılanacak.

Yayın Tarihi: 28.03.2025 22:02
Güncelleme Tarihi: 28.03.2025 22:02
İstanbul'da İzinsiz Gösterilere Katılan 74 Sanığa Dava Açıldı

İstanbul'da büyük bir dikkat çeken gelişme yaşandı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yürütülen yolsuzluk ve terör soruşturmalarının ardından, izinsiz gösterilere katılan 74 sanık hakkında dava açtı. Sanıkların 59'unun tutuklu bulunduğu bildirildi.

Hazırlanan iddianamede, İstanbul Valiliği tarafından 19-23 Mart tarihleri arasında toplanma, yürüyüş ve protesto gibi eylemlerin yasaklandığı vurgulandı. Ayrıca, bu yasaklama kararının daha sonraki günlerde 4 gün daha uzatıldığı ifade edildi.

İstanbul genelinde farklı bölgelerde bu yasaklamalara uyulmadığı ve çeşitli toplantı, gösteri ve yürüyüşlerin düzenlendiği belirtildi. İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü, yasaklara rağmen eylemlere katılan grupların tespitine yönelik yürütülen çalışmalarda sanıkların belirlendiği aktarıldı.

İddianamede, eylem görüntüleri üzerinden yapılan incelemelerle her bir sanık için ayrı tutanakların düzenlendiği, sanıkların İstanbul Valiliği tarafından getirilen yasaklara rağmen yasadışı eylemlerde bulundukları kaydedildi.

Sanıkların, 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'nun "direnme" başlıklı 32. maddesi uyarınca, ihtara rağmen dağılmamakta ısrar etmeleri durumunda 6 aydan 3 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılması talep edildi.

İstanbul 62. Asliye Ceza Mahkemesi, iddianameyi kabul etti ve sanıkların yargı sürecine 18 Nisan'da başlanılacak. Ayrıca, dosya kapsamında haklarında yakalama emri düzenlenen 25 şüpheli için ise ayrı soruşturma açılacağı bildirildi.

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