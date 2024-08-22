İstanbul'da İzinsiz İnşaat İçin Soruşturma Başlatıldı

İstanbul'da İzinsiz İnşaata Soruşturma Açıldı
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İstanbul'un Üsküdar ilçesindeki Vaniköy semtinde gerçekleşen izinsiz inşaatla ilgili olarak soruşturma süreçlerinin başlatıldığını açıkladı.
Soruşturma Gerekçesi
Bakan Tunç, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, bu inşaatın Boğaziçi Öngörünüm bölgesinde yer aldığını vurgulayarak, Türk Ceza Kanunu'nun 184. maddesi gereği 'imar kirliliğine neden olma' suçundan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından resen soruşturma başlatıldığını belirtti.
İstanbul'un Doğası Korunacak
Tunç, açıklamasında "Dünyanın göz bebeği İstanbul'umuzun doğasını bozacak hiçbir olumsuzluğa asla müsaade edilmeyecektir. Soruşturma titizlikle sürdürülmektedir." ifadelerini kullandı.