İstanbul'da Jandarmadan Bayram Öncesi Trafik Denetimi

İstanbul'da jandarma ekipleri, Ramazan Bayramı öncesi trafik güvenliğini artırmak amacıyla kapsamlı bir denetim gerçekleştirdi. İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı Otoyol Jandarma Timleri, 9 günlük bayram tatilinin başlangıcında Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri'nde sürücü ve yolcuların kimlik kontrollerini yaptı.

Denetimler kapsamında, otobüs şoförlerinin yeterlilik belgeleri titizlikle incelenirken, araçların lastik, ışık ve genel donanım durumu üzerinde de kontroller gerçekleştirildi. Jandarma ekipleri, sürücüleri güvenli sürüş kuralları hakkında bilgilendirerek, trafik kurallarına uymaları ve dikkatli olmaları konusunda uyardı.

Ayrıca, bir otobüse sivil jandarma personeli bindirilerek yolculuk süresince denetim yapıldı. Trafik kurallarına uyan ve herhangi bir ihlal yapmadığı tespit edilen sürücülere teşekkür edildi.

İstanbul'da jandarma ekiplerince, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timlerince, 9 günlük bayram tatilinin başlamasının ardından Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri'nde yapılan denetimlerde, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.

İstanbul'da jandarma ekiplerince, Ramazan Bayramı öncesi trafik denetimi gerçekleştirildi. İl Jandarma Komutanlığına bağlı Otoyol Jandarma Timlerince, 9 günlük bayram tatilinin başlamasının ardından Kuzey Marmara Otoyolu Fenertepe Gişeleri'nde yapılan denetimlerde, sürücü ve yolcuların kimlikleri kontrol edildi.