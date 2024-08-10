İstanbul'da Japon Donanması'na Bigi Ziyareti

İstanbul'da Japon Donanması Ziyareti

Japonya ile Türkiye arasında diplomatik ilişkilerin 100. yılı dolayısıyla, Türk kıyılarına demir atan Japon donanmasına ait 'Kashima' ve 'Shimakaze' eğitim gemileri, halkın ziyaretine açıldı.

Halkın İlgisi Yoğun

Dün sabah Sarayburnu Limanı'nda demirleyen iki gemi, çocuklarıyla birlikte gelen vatandaşların ilgisini çekti. Ziyaretçiler, gemilerin ayrıntılarını inceleme fırsatı bulup bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.

Gemilerin Ziyaret Süresi

Sarayburnu'ndaki gemilerin ziyareti 11 Ağustos tarihine kadar açık kalacak. Ziyaret etmek isteyenlerin, kimlik belgesi veya pasaport ibraz etmesi gerektiği belirtildi. Gemiler, 12 Ağustos'ta limandan ayrılıp 11 Kasım tarihine kadar sürecek olan seferine devam edecek.

Eğitim Gemileri Hakkında

Tümamiral Nishiyama Takahiro komutasındaki bu iki gemide, 190’ı Japonya Deniz Öz Savunma Kuvvetleri Subay Aday Okulu mezunu olmak üzere toplam 570 subay görev yapıyor. Sarayburnu'na yapılan bu ziyaret, 2024 Denizaşırı Eğitim Seferi kapsamındadır.

Denizaşırı Eğitim Seferi

Bu sefer sırasında, gemilerin 11 ülke ve 13 limanı ziyaret etmesi planlanıyor. Eğitim seferinin amacı, subay adaylarının deniz üzerinde pratik yaparak gerekli bilgi ve becerileri edinmelerini sağlamak ve ziyaret edilen ülkelerle olan uluslararası ilişkileri güçlendirmektir.