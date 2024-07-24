İstanbul'da Kaçak Araç Parçaları Operasyonu

İstanbul Emniyet Müdürlüğü, yasa dışı yollarla yurt dışından getirilen araç parçalarına yönelik başarılı bir operasyon gerçekleştirdi.

Büyükçekmece'deki Operasyon

Büyükçekmece'de bir iş yerinde yapılan baskında, 3 bin 234 motor ve şanzıman beyni ele geçirildi. Bu parçaların, yurt dışında çalınan lüks araçların parçalanması sonucu elde edildiği belirlendi.

Şüpheli Yakalandı

Düzenlenen operasyonda, şüpheli bir kişi yakalanarak gözaltına alındı. Emniyet yetkilileri, bu kişinin yasa dışı yollarla araç parçalarını İstanbul'a getirip iş yerinde sakladığını ortaya çıkardı.

Piyasa Değeri 50 Milyon Lira

Ele geçirilen kaçak parçaların toplam piyasa değerinin 50 milyon lira olduğu tahmin ediliyor. Şüphelinin işlemlerinin devam ettiği ve parçaların İstanbul Emniyet Müdürlüğü Vatan Yerleşkesi'nde sergilendiği belirtildi.

Yurt dışında çalınan ve parçalara ayrılan araçların motor ve şanzıman beyinlerini yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yurt dışında çalınan ve parçalara ayrılan araçların motor ve şanzıman beyinlerini yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yurt dışında çalınan ve parçalara ayrılan araçların motor ve şanzıman beyinlerini yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yurt dışında çalınan ve parçalara ayrılan araçların motor ve şanzıman beyinlerini yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yurt dışında çalınan ve parçalara ayrılan araçların motor ve şanzıman beyinlerini yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yurt dışında çalınan ve parçalara ayrılan araçların motor ve şanzıman beyinlerini yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yurt dışında çalınan ve parçalara ayrılan araçların motor ve şanzıman beyinlerini yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yurt dışında çalınan ve parçalara ayrılan araçların motor ve şanzıman beyinlerini yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yurt dışında çalınan ve parçalara ayrılan araçların motor ve şanzıman beyinlerini yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.

Yurt dışında çalınan ve parçalara ayrılan araçların motor ve şanzıman beyinlerini yasa dışı yollarla İstanbul'a getirdiği belirlenen şüpheli, düzenlenen operasyonla yakalandı.