Bist 100
10.343,31 2%
DOLAR
32,66 0,03%
EURO
35,14 0,01%
ALTIN
2.435,95 0,02%

İstanbul'da Kaçak Cep Telefonu Aksesuarlarına Operasyon

İstanbul'da düzenlenen operasyonda kaçak cep telefonu aksesuarları ele geçirildi. 9 depoya eş zamanlı baskın yapıldı.

Yayın Tarihi: 16.08.2024 11:39
Güncelleme Tarihi: 16.08.2024 11:44
İstanbul'da Kaçak Cep Telefonu Aksesuarlarına Operasyon

İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, kaçak yollarla getirilen cep telefonu aksesuarlarına yönelik önemli bir baskın düzenlendi.

Kaçak Eşyalar Ele Geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerini engellemek ve şüpheli şahısları yakalamak amacıyla bir dizi çalışma başlattı. Ekipler, kent genelinde teknik ve fiziki takipler ile kaçak ürünlerin satıldığı yerleri tespit etti.

Eş Zamanlı Operasyonlar

Fatih ilçesinde belirlenen 9 depoya yönelik yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda, 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucunda, piyasa değerinin 750 milyon lira olarak belirlenen bir dizi kaçak ürün ele geçirildi.

Ele Geçirilen Ürünler

Operasyon sırasında ele geçirilen ürünler arasında:

  • 286,285 cep telefonu kılıfı
  • 3,321 kablosuz kulaklık
  • 945 powerbank
  • 1,500 cep telefonu kartlığı
  • 12,832 şarj seti
  • 1,600 telefon çantası ve askısı
  • 14,790 cep telefonu dönüştürücü kablosu

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahısların durumu yakından takip ediliyor.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan çok sayıda cep telefonu aksesuarı...

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Adreslerdeki aramalarda piyasa değerinin 750 milyon lira olduğu belirtilen 286 bin 285 cep telefonu kılıfı, 3 bin 321 kablosuz kulaklık, 945 powerbank, 1500 cep telefonu kartlığı, 12 bin 832 şarj seti, 1600 telefon çantası ve askısı, 14 bin 790 cep telefonu dönüştürücü kablosu ele geçirildi.

İLGİLİ HABERLER

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
6-65 yaş arası ücretsiz ulaşım sona erdi! Yaşlılara darbe üstüne darbe
2
Bugün yapmayana yarın 13 bin TL ceza kesilecek! Ev sahipleri şimdi yandı
3
1995-2008 arası SGK girişlilere yeni emeklilik tablosu! Yaş ve prim değişti
4
Toplu taşımada ücretsiz dönem bitti! 60-65 yaş üzeri vatandaşlara kötü haber
5
Ankara Büyükşehir Belediyesi iki ilçeye müjdeyi verdi! Sadece 50 dakika sürecek
6
Emeklilere 5 bin TL pazar harçlığı müjdesi canlı yayında geldi ve resmen başladı
7
Ankaralılara müjdeler müjdesi! Tüm vatandaşlara ücretsiz olacak

Emekliye, memura, asgari ücretliye faizsiz kredi! Limit 50.000 TL'ye yükseltildi

Son Dakika! Ödemeler direkt IBAN'a akıyor: 48 saat içinde hesabınızda!

Akbank Ağustos promosyonunu güncelledi! 36.800 TL ile uçuşa geçti

Ulaşımda Yeni Destek Programı! Gençlere Özel Yüzde 15 İndirim Başladı

Halkbank elini cebine attı! 1200 TL- 1500 TL geri ödeme yapacak

Emeklilere sıfır destek paketi! Kamu Bankasında 7 dev fırsat

Sağlık Bakanlığı 36 bin personel alımı! Geri sayım yakında başlayacak

TOKİ son dakika açıkladı! İstanbul, Ankara dahil 32 il için başvurular başladı!

KPSS'siz devlet kapısında iş bulma hayali gerçek oluyor! MEB 1714 personel alımını paylaştı

TOKİ’den 43 ilde 2+1 3+1 konut projesi! 60 ay vade ile yüzlerce konut için 19 Ağustos son

İşsizlik sorununa çözüm o 7 belediyeden geldi! KPSS şartı olmadan onlarca kadro alımı başladı

Ağustos'ta Renault fırtınası! Sıfır faizle araba sahibi olmanın yolu açıldı!