İstanbul'da Kaçak Cep Telefonu Aksesuarlarına Operasyon

İstanbul'da Kaçakçılık Operasyonu

İstanbul'da gerçekleştirilen büyük bir operasyonda, kaçak yollarla getirilen cep telefonu aksesuarlarına yönelik önemli bir baskın düzenlendi.

Kaçak Eşyalar Ele Geçirildi

İstanbul Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü, kaçakçılık faaliyetlerini engellemek ve şüpheli şahısları yakalamak amacıyla bir dizi çalışma başlattı. Ekipler, kent genelinde teknik ve fiziki takipler ile kaçak ürünlerin satıldığı yerleri tespit etti.

Eş Zamanlı Operasyonlar

Fatih ilçesinde belirlenen 9 depoya yönelik yapılan eş zamanlı operasyon sonucunda, 5 kişi gözaltına alındı. Yapılan aramalar sonucunda, piyasa değerinin 750 milyon lira olarak belirlenen bir dizi kaçak ürün ele geçirildi.

Ele Geçirilen Ürünler

Operasyon sırasında ele geçirilen ürünler arasında:

286,285 cep telefonu kılıfı

3,321 kablosuz kulaklık

945 powerbank

1,500 cep telefonu kartlığı

12,832 şarj seti

1,600 telefon çantası ve askısı

14,790 cep telefonu dönüştürücü kablosu

Adli Süreç

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Adli kontrol şartıyla serbest bırakılan şahısların durumu yakından takip ediliyor.

İstanbul'da düzenlenen operasyonda yurda kaçak yollarla sokulan çok sayıda cep telefonu aksesuarı ele geçirildi. Adreslerdeki aramalarda piyasa değerinin 750 milyon lira olduğu belirtilen 286 bin 285 cep telefonu kılıfı, 3 bin 321 kablosuz kulaklık, 945 powerbank, 1500 cep telefonu kartlığı, 12 bin 832 şarj seti, 1600 telefon çantası ve askısı, 14 bin 790 cep telefonu dönüştürücü kablosu ele geçirildi.