İstanbul'da Kaçak Değerli Taş Operasyonu: 43 Zanlı Adliyede

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince gerçekleştirilen operasyonlarda gözaltına alınan 43 şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Şüpheliler, sağlık kontrollerinin ardından İstanbul Adliyesi'ne sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar ile bileklik, küpe ve kolye gibi ziynet eşyaları İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.

Operasyon

İlk aşamada düzenlenen operasyonda 10 şüpheli yakalanmış; ülkeye kaçak yollarla getirildiği tespit edilen 115 kilo 602 gram 419 miligram pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi değerli taşların yanı sıra 945 adet ziynet eşyası ele geçirilmişti.

Daha sonra, suça karıştığı tespit edilen 41 adrese ve 23 iş yerine düzenlenen eş zamanlı operasyonlarda 33 şüpheli yakalanırken; 1 kilo 373 gram 58 miligram değerli taş, 135 ziynet eşyası, bin 132 değerli maden taşı, 267 tarihi eser ve 64 dijital materyal ele geçirildi.

Soruşturma ve operasyonlara ilişkin işlemler devam ediyor.

Türkiye'ye kaçak yollardan getirilen değerli taş, pırlanta ve takı gibi ürünleri ticaretinin yapılmasına ilişkin soruşturmada yakalanan 43 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Operasyonda ele geçirilen pırlanta, kuvars, zümrüt, yakut gibi değerli taşlar İstanbul Emniyet Müdürlüğü'nün Vatan Caddesi'ndeki yerleşkesinde sergilendi.