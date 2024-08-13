İstanbul'da Kaçak Elektronik Sigara Operasyonu: 630 Bin Ürün Ele Geçirildi

İstanbul'da Büyük Kaçakçılık Operasyonu

Son günlerde artan kaçak elektronik sigara iddialarına karşı İstanbul'da kapsamlı bir operasyon gerçekleştirildi. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 630 bin 131 kaçak elektronik sigara ve ürününü ele geçirdi.

Operasyon Detayları

Başakşehir, Bağcılar, Tuzla, Zeytinburnu, Beyoğlu, Kadıköy, Fatih, Esenyurt, Esenler, Çekmeköy, Gaziosmanpaşa ve Pendik bölgelerinde eş zamanlı yürütülen operasyonda 18 depo, 3 ikamet yeri, 6 iş yeri ve 8 araç tarandı. Yapılan aramalarda, kaçak sigara ve likit malzemelerinin toplam değerinin yaklaşık 250 milyon lira olduğu belirtildi.

Gözaltılar ve Sonrası

Operasyon sonucunda 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiği ve adli kontrol şartıyla serbest bırakıldığı öğrenildi.

Bu operasyon, İstanbul'daki kaçakçılıkla mücadele çabalarının bir parçası olarak dikkat çekiyor.