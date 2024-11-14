İstanbul'da Kaçak Göçmen Yakalandı: Lübnanlı Aile Norveç'e Gitmek İsterken Tutuklandı

Kaçak Göçmenler İstanbul'da Ele Geçirildi

İstanbul Havalimanı Kargo Terminali girişinde, uçak malzemesi yüklü bir tırın dorsesinde yakalanan Lübnan uyruklu bir aile, yasa dışı yollarla Norveç’e ulaşmaya çalışıyordu. Olayla ilgili edinilen bilgilere göre, altı kişilik Lübnanlı aile, tırın dorsesine gizlice yerleşti.

Tırın Yolculuğu ve Yakalanma Anı

Tır, Ankara Esenboğa Havalimanı’ndan çıkış yaparak İstanbul’a doğru yola çıktı. Yavuz Sultan Selim Köprüsü yakınındaki dinlenme tesisinde aile, tırın dorsesine bindi. Tır şoförü, taşıdığı uçak malzemelerini kargo uçağına teslim etmek üzere İstanbul Havalimanı Kargo Terminali’ne geldi.

Gümrük Kontrolü ve Gözaltı

Ticaret Bakanlığı Gümrükler Muhafaza Genel Müdürlüğü ekipleri, terminalin girişinde gerçekleştirdikleri kontrollerde, dorsedeki Lübnanlı aileyi yakaladı. Tır şoförü ve ailenin tamamı, İstanbul Havalimanı Emniyet Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yapılan işlemler sonrasında tır şoförü gözaltına alınırken, aile İstanbul İl Göç İdaresi Müdürlüğü'ne teslim edildi.

İnsan Kaçakçılığı İddiaları

Lübnanlı ailenin, yasa dışı yollarla Norveç’e gitme planı içinde olduğu ve bunun için Suriye uyruklu bir insan kaçakçısıyla anlaştığı ortaya çıktı. Polis ekipleri, insan kaçakçısını yakalamak için gerekli çalışmalara başladı.

Bu İçeriğimiz kaynak olarak Anadolu Ajansını kullanmıştır ve haberport.com editör ekibimiz tarafından derlenmiştir.